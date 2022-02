(17 de febrero del 2022. El Venezolano).- Tras los diversos vídeos que se han evidenciado el abuso escolar por parte de niños, y la trágica muerte de un pequeño de 12 años, por el acoso escolar, la psicóloga, especialista en asesoramiento de Desarrollo Humano, terapia familiar y pareja, María Esther Franco, explicó que en Venezuela la diferencia entre el “chalequeo” y el bullying, es que el primero es una manera de relacionarse entre sus amigos de una manera de diversión; mientras que el segundo, tiene la intención de resaltar las debilidades de las personas hasta el punto de hacerles daño.

“La diferencia entre el chalequeo y el bullying, técnicamente hablando, es que el chalequeo es entre amigos, tiene un límite y no es recurrente. Se hace por diversión y no hace daño. Hay una línea delgada (…) el bullying sí pretende hacer daño, es una forma cruel de violencia que se aprovecha de esa debilidad para causarle daño a la persona”, comentó en una entrevista a Unión Radio.

La especialista resaltó que en la casa se deben evitar comentarios ofensivos de parte de los padres hacia sus hijos, porque es una manera de reforzar las “burlas” que recibe el muchacho en la escuela.

“Si nosotros como adultos no asumimos nuestros rol de protección, de denunciar e identificar los factores de riesgo, si la persona adulta se hace la vista gorda y no interviene, estamos reforzando esos comportamientos de acoso o violencia ¿por qué? Porque la conducta negativa que no se corrige, se refuerza”, expresó.

En entrevista concedida a Esteninf Olivarez y Luis Miguel Núñez para Unión Radio, recomendó que los niños y adolescentes que son acosados en sus centros educativos deben recibir ayuda de especialistas y los padres deben ser pilares fundamentales para atender tempranamente estos casos.

La psicóloga exhortó a los docentes «asumir su responsabilidad» dentro del aula de clases y detener este tipo de agresiones que pueden ser perjudicial para el adolescente.