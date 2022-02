(17 de febrero del 2022. El Venezolano).- Las recientes revelaciones del fiscal especial John Durham sobre Hillary Clinton y los demócratas son estremecedoras. Y se suman a muchas otras realizadas con anterioridad por la organización Judicial Watch en Estados Unidos. Lo peor, absolutamente ignoradas por los principales medios de comunicación: CNN, CBS, NBC News, The New York Times y The Washington Post, entre otros.

Durante una presentación judicial, el fiscal Durham alegó que la campaña de Clinton y el Comité Nacional Demócrata intentaron infiltrarse en la campaña de Trump y en los servidores de la Casa Blanca, reseñó El Diario Las Americas

“Una empresa de tecnología pirateó la Casa Blanca y espió a un Presidente en funciones: Donald Trump. Esto debería preocupar a todos. Pero los principales medios de comunicación se niegan a cubrirlo”, escribió el representante Jim Jordan (R-Ohio) en Twitter. El legislador hizo comentarios similares en la cadena de televisión Fox News el lunes 14 de febrero.