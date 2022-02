(15 de febrero del 2022. El Venezolano).- La actriz dominicana residente en Miami, comparte escenas junto a figuras como Raymond Pozo, Miguel Cespedes, Cheddy García, entre otros. “Líos de Familia” es una producción ejecutiva de James McNamara y Anjanette Delgado para “Pantaya” y Gregory Quinn y Zumaya Cordero para “Caribbean Films”. “Hay cosas que no dependen de mí y que yo no puedo controlar. De mi depende prepararme y dar el 100% en mis audiciones. Solo me queda confiar en mi capacidad y ser yo misma”.

“Líos de Familia” es la primera serie dominicana, producción original de Pantaya. Una graciosísima comedia que cuenta la historia de los residentes de un pintoresco edificio de clase media en Santo Domingo, República Dominicana, donde el público podrá ver personajes de todos los ámbitos de la vida. Marta Gonzalez encarna a Cristina: una ex-reina de belleza casada con un político sin escrúpulos fichado por la fiscalía. Cristina pasa de ser millonaria a quedarse sin un quinto. Vive en una burbuja, en su mundo de apariencias y mentiras, engañando a todos y tapando las locuras de su marido Esteban.

“Ser actriz simplemente me hace feliz. Me gusta entretener al público. Llevarles un poco de alegría o incluso hacer que se desconecten de su día a día. O el hecho de que se relacionan e identifican con lo que hago. Es una virtud que uno disfrute su trabajo, no lo siento como tal. Cuando estoy en el set me siento plena”. Pantaya, una la plataforma de transmisión de películas y series en español, une fuerzas con la productora con sede en República Dominicana Caribbean Films, anunciando así, su primera serie original “Líos de Familia”, que finalizó su primera emisión en República Dominicana.