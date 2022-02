(15 de febrero del 2022. El Venezolano).- El presidente de EEUU, Joe Biden, ha declarado este martes que Washington está dispuesto a sellar por escrito acuerdos en materia de seguridad con Rusia en el caso de que sean alcanzados.

El mandatario dijo haber trasladado a su homólogo ruso, Vladímir Putin, su firme voluntad de apostar por la vía diplomacia al más alto nivel. El presidente norteamericano recalcó su disposición a lograr “un compromiso diplomático con Rusia” con el objetivo de “mejorar la estabilidad y la seguridad en toda Europa”.

“No buscamos una confrontación directa con Rusia. Aunque he dejado claro que si Rusia ataca a los estadounidenses en Ucrania, responderemos con fuerza”, dijo Biden en la Casa Blanca en una comparecencia dedicada a las tensiones en Ucrania.

Asimismo, el mandatario precisó que los militares estadounidenses no estarán involucrados en el terreno en el caso de producirse una invasión rusa de Ucrania.

“No nos dirigimos contra el pueblo de Rusia. No buscamos desestabilizar a Rusia. Los ciudadanos de Rusia no son nuestro enemigo. Y no creo que quieran una guerra sangrienta y destructiva contra Ucrania”, afirmó.

El inquilino de la Casa Blanca indicó que ni Washington, ni la OTAN representan “una amenaza a Rusia”, al tiempo que subrayó que no tienen planeado colocar misiles en Ucrania.

Este lunes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que si bien las respuestas de la OTAN y Estados Unidos a las propuestas sobre garantías de seguridad no satisfacen a Rusia, todavía existe la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Al mismo tiempo, se reduce el alarmismo sobre una supuesta invasión rusa. El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, descartó este lunes la necesidad de imponer la ley marcial en el país y recalcó que la situación no es alarmante, por lo que no hace falta “hacer las maletas”. Horas antes, el presidente Vladímir Zelenski instó a todos los funcionarios que se apresuraron a abandonar el país a regresar en las próximas 24 horas.

Las especulaciones sobre una supuesta invasión rusa a Ucrania se han ido intensificando desde hace meses en Occidente. Rusia, a su vez, ha tachado repetidamente de falsas e infundadas esas acusaciones.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó este lunes Bloomberg de “medio de desinformación masiva” después de que publicara un reporte el pasado viernes en el que el aseveraba que Rusia podría invadir Ucrania este 15 de febrero. “Quedan un par de horas para arrepentirse, antes de que Bloomberg se convierta en una calabaza y los que la utilizaron para la propaganda de guerra se conviertan en ratas”, aseveró.