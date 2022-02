(13 de febrero del 2022. El Venezolano).- El Carnaval de Miami regresa después de una pauta de dos años por la pandemia, ya con todo preparado para esta nueva edición.

La música y la algarabía del Carnaval de Miami estuvieron en pausa debido al COVID-19, pero después de dos años, el evento está regresando triunfalmente en 2022, reseñó Miami Diario.

Los eventos constan de una semana de festividades, comenzando con Carnaval on the Mile en Coral Gables el fin de semana del 5 de marzo y culminando con el festival callejero Calle Ocho en Little Havana el 13 de marzo.

Al respecto, Alexander Pérez, presidente del Club Kiwanis de Little Havana, mencionó que el Carnaval Miami es la forma principal en que recaudan fondos para poder retribuir a la comunidad durante el año.

Agregó “básicamente vivimos de estos eventos, estas son nuestras principales fuentes de financiamiento”. Asimismo, manifestó “es emocionante, todos disfrutamos lo que hacemos, obviamente nos ofrecimos como voluntarios y la mayoría de nosotros hemos sido miembros durante mucho tiempo y disfrutamos los eventos”.

“Nos gusta ayudar y retribuir. Pero individualmente no tenemos el mismo poder que tenemos como comunidad. Por eso todos lo hacemos. Cuando reunimos a la comunidad, tiene el impacto que deseamos”, indicó.