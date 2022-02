El remedio comunista de Nicolás es el mismo

Venezuela sigue metida en un túnel del tiempo donde no se avanza…una y otra vez se repite la receta comunista. Este artículo lo escribí hace tiempo y todo sigue igual…no, me equivoco esta peor.

Maduro sigue transitando por la vía más rápida para desanimar la producción interna y continuar el desabastecimiento y carencia de muchos bienes, incluidos los que integran la dieta básica: control de precios, control de cambio, violación de la ley de la oferta y la demanda, ataque a la propiedad privada generando inseguridad jurídica, utilizar el SENIAT como mecanismo de presión ante la pretendida “satanización” de la riqueza. Desde el 2017 se sigue jugando a colectivizar la producción agrícola, estatismo de las empresas prestadoras de servicios públicos y aprobación de instrumentos jurídicos punitivos como la Ley contra el Acaparamiento, las comunas, etc. El manual del fracaso de naciones socialistas o con economías fuertemente intervenidas, es la guía y plan de gobierno.

Es totalmente estúpido, señalar como regreso a la economía de mercado, cuando se entregan empresas fracasadas por sus errores, a privados que forman de una u otra manera, parte de su entorno.

Algunas de las sanciones, quizá han precipitado resultados imposibles de evitar. No obstante el desastre nacional tiene el sello marcado de la revolución chavista.

Cuba tiene 60 años de economía fracasada. Nosotros veintitrés. La diferencia es que Venezuela tiene riquezas, recursos, mal administrados, en manos de estas horas de Átila, quienes por donde caminan ni la hierba crece.

El modelo chavista es claro y preciso: Empobrecimiento y destrucción de recursos naturales.

Un país donde el hambre, la angustia y la desesperación son la norma, no piensa, no planifica. Simplemente reacciona. Es la gran ventaja de este brazo extendido de la más sangrienta dictadura de América conocida como Cuba.

Lo paradójico es lo delicado que se manifiestan, al acusarlos de idolatrar al imperio. Se visten como los “ricos” de allá, sus familias viven allá, muchos de sus hijos estudian o estudiaron allá. Para ellos es una ofensa y muestra de resentimiento.

También llama poderosamente la atención que los productos que ellos importan, vienen de economías de mercado, donde el precio no lo regula el Estado sino el capitalismo “salvaje”, resultado de aplicar la ley de la oferta y la demanda. Es decir, son oscuridad hacia dentro y claridad en la calle. A nuestros empresarios les aplican lo que en el exterior exigen.

Los bodegones, la burbuja caraqueña tiene otra explicación. Conocida por todos.

Los Chavistas maduristas quieren meterse a la playa y no mojarse. Lo insólito es que haya empresarios, economistas, que siguen señalando una mejoría, dónde y quién.

Los ilusos opositores que participaron el 21Nov pasado y ganaron, el tiempo se los está comiendo y como Rosales tendrán ya no solo reconociendo como lo han hecho a Nicolás sino jugar a un solo gobierno. Ojalá y no sea un solo desastre. Ellos fueron electos para resolver. Sabían lo que enfrentaban y hoy no vale quejarse.

La presión social no existe por la carencia de modelaje en el liderazgo. Un gobierno y un parlamento de mero internet, cuya labor es absolutamente inocua, no salvará la causa. ir a un diálogo con quien se acusa de delincuente, de malandro, es un contrasentido inexplicable.

Respuestas débiles y desabridas ante lo que ocurre: Muerte del niño migrante, expropiación del diario El Nacional…entre otras ¿Y un régimen así respetara la voluntad mayoritaria en el 2024?

Ya Nicolás lo dijo…2024 no es seguro que haya elecciones. El remedio comunista no sufre alteraciones. Ellos parafraseando a Vargas Llosa “…No saben gobernar”, el asunto es que los venezolanos tenemos que aprender a decidir…

Caiga Quien Caiga

Sobre la 3R

Rechazo, resentimiento y repudio es lo manifestado en la mayoría de estos encuentros, en contra de la cúpula del PSUV, Diosdado empezó riendo mientras le llegaban las informaciones y de repente frunció el ceño, pues a él también lo incluyen y muchas veces con mayor responsabilidad en la crisi política del PSUV. Los chavista de abajo quieren primarias para definir liderazgos regionales y no están conformes pues saben que el resultado electoral no obedece a preferencias. Diosdado salió mal hasta en el Estado Monagas, igual que Tareck Elaisammi en Mérida.

Resalta el hecho que sobre la MANO DE HIERRO la dirigencia chavista como autocrítica piden castigo para los dueños de circos y no para los payasos.

CASO BONCHE EN EL TEPUY

La Osmel Sousa anda desconsolado. Las críticas son demasiadas y él dice ahora que es una “víctima” del JET-SET Chavista y no el causante. No teme ir preso pues sabe que lo de Tareck William Saab es pura pantomima. Lastima que allí no estuvo la “Trapielo” para que el clan fuera completo. En el peor de los casos su detención ni en juego pasará más allá de sus propias mansiones. No imaginó, a estos personajes en “Tocorón” por ejemplo. Bueno yo tampoco creo que haya condenas. Por cierto dos personajes de la oposición fueron “invitados”. Desconozco si asistieron. Lo que sí me extraña es que algunos líderes del G4 no han dicho “ni pío”.

PODER JUDICIAL ZULIANO SIGUE SIENDO UN MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN Y A LA INJUSTICIA:

La Jueza Vanderlella Andrade y el Ex Fiscal, andan en una jugada muy clara. Jimai Montiel quiere ser magistrado y sabe que si Calixto Ortega queda Presidente su ingreso será impedido, pues él pertenece en “cuerpo y alma al enano”. Sobre este tema Darwin Chávez en su columna señaló: “Vanderlella Andrade y Jimai Montiel Calles, a quien se le afincaron al mejor estilo revolucionario y destaparon los negocios que tiene con su primo Juan Pablo Montiel. Hagamos una revisión. De Vanderlella Andrade, presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, se dicen cosas muy turbias. Recordemos las acusaciones que contra ella espetó un pran fugado del retén de Cabimas. Hay quienes la acusan de ser, supuestamente, la cabecilla de la red de corrupción en los tribunales zulianos. Supuestamente todo arreglo por una sentencia debe pasar por su oficina, a fin de establecer el monto y las condiciones. Dicen que todo eso ocurría en perfecta coordinación con Omar. Mientras que de Jimai Montiel Calles son más específicos en los trapitos lanzados, ya que lo acusan de haber reunido más de US$5 millones que por cierto, según los denunciantes, se los cuida su primo en EEUU. Jimai en este momento está en Holanda como ministro consejero y parte del equipo jurídico del oficialismo en la Corte Penal Internacional (CPI)”.

ARIAS VUELVE A SUS ANDANZAS

El Gocho quiere desesperadamente volver a ser candidato, no de Gobernador, sino de Presidente. Para ello tiene capital suficiente y al igual que Prieto sería bueno que su familia y yernos explicaran. Cuenta con el chavismo ortodoxo y también con parte del antichavismo que no lo mete en el mismo saco de Nicolás.

MÁS PRESIDENCIABLES

Los socialcristianos andan en la dura tarea de escoger una alternativa distinta al socialismo rojo y al socialismo adeco. Cesar Pérez Vivas quiere. Calderon Berti también. Ramón Guillermo no descarta. Los tres carecen de Angel pero como dice el refrán “yo las he visto más feas y se han casado”.

Guaidó debe aprender un poco la matemática de la política:

Si Maduro es un delincuente según sus propias palabras, ¿Por qué la insistencia de dialogar con una persona así?

Estado Monagas

No por mucho madrugar amanece más temprano. Hay parlamentarios regionales que piensan que hacer oposición es pararse frente al hospital y decir esto no sirve y ya. Ser parlamentario es hacer y modificar leyes, servir de contralor al gobierno regional, interpelar a los funcionarios regionales, entre otras cosas. En el estado se han producido una gran cantidad de presuntos hechos de corrupción, los cuales son de autoría de los propios camaradas, y estos diputados no han pedido abrir una investigación por parte del organismo legislativo,tampoco han acudido a la fiscalía del ministerio público. Lo mismo pasa con los concejales de Maturín que no han pedido abrir una investigación en la cámara y la fiscalía, contra el desastre que dejó el alcalde saliente. Los rojos esconden el bulto en este caso. Sii actúan con rapidez contra una Doctora del hospital por lo de la medicina, y le recordamos que la salsa que es buena para la pava también es buena para el pavo. Cuentan que la operación mano de hierro por el tráfico de gasolina tiene a muchos ex alcaldes salientes y a un alto ex funcionario del ejecutivo regional tomando pastillas para dormir. Muchos de ellos cuando oyen sonar la puerta de sus casas o de los vecinos, corren a esconderse, ¿Por qué será?

Zulia

DENUNCIA EN EL SUR DEL LAGO: Preocupa saber y cotejar con testimonios que el Alcalde del Municipio Francisco Javier Pulgar del Estado Zulia, Erwin Rosales, sobrino del Gobernador de UNT, está presuntamente relacionado y dándole soporte institucional, logístico y político a la Banda Delictiva asociada a la Señora Nieves Ríos, quien es indiciada de haber ordenado el Sicariato de la Arq. Daniela Pérez, que llegó a nivel de atentado. Así me hacen llegar la denuncia y yo espero que el Alcalde aclare. En el Municipio Francisco Javier Pulgar se viene dando un brote de violencia en el que grupos de invasores profesionales al quedarse sin el apoyo institucional del Inti que les ha negado los “rescates de tierra” y reafirmado la propiedad de los productores, han decidido aliarse y actuar junto a grupos armados delictivos en contra de los productores. Esos grupos son aparentemente liderados por la Señora Nieves Ríos, quien en las pasadas elecciones tras ser descartada en las internas del PSUV, se comenta que pactó con UNT para ayudarle con sus votos.

El caso ya está en manos de una comisión de la AN 2020, que preside Pedro Carreño y Ricardo Sánchez como proponente. Según la discusión en el parlamento “tras ese pacto electoral la Señora Nieves Ríos, connotada invasora de tierras, ha recibido apoyo del gobierno local de UNT para alentar la continuidad de las invasiones. Tal y como sucede en el Fundo San Roque en El Chivo – Pueblo Nuevo, dónde contraviniendo las directrices del INTI promueven la permanencia de los invasores.

Me aseguran que la señora en cuestión podría ser detenida en cualquier momento y allí se obtendrá la versión oficial de su presunta participación.

La MANO DE HIERRO puede aparecer, aunque hay muy buenas relaciones entre Rosales y Maduro y esto pudiera incidir en la inocencia del Alcalde. Esperaremos.

UN SOLO GOBIERNO: Manuel Rosales no tiene de otra que jugar amarrado con el régimen. Igual los Alcaldes. Difícil entender pero la lógica obliga aunque no sea de nuestro gusto. Lo único reprochable es que debo recordarles que le mintieron a la gente, el populismo para ganar los llevó a afirmar soluciones que escapaban a los niveles de competencia regional y municipal. Ahora no tiene sentido sostener y recibir recursos de un “interino” inexistente y de una AN-Virtual. Necesario es cortar por lo sano y definir: O se es oposición con arreglos o se es oposición radical caiga quien caiga. El G4 recibe recursos del “interino” para pagar dirigentes y otros gastos, y si para eso lo reconocen ¿Por qué para lo otro no? Una posición ambigua demasiado incoherente. Gracias a Dios para ellos que el pueblo está completamente ajeno a esa oposición y la evaluación pasa por alto esos detalles.

Sobre los Alcaldes estamos aún en proceso de evaluar la conducta de muchos, que criticaban a los anteriores y ahora andan en camionetas Tahoe, Nissan Armada, etc, ellos y sus subordinados.

Sobre la conducta del Contralor del Estado y del Secretario de Gobierno Alcalá, creo que el primero demostró a quien le debe obediencia y el segundo no justifica su postura, pues ellos sabían lo que iban a recibir y ahora NO VALE LLORAR.

SEGUNDO pasó a tercero o cuarto: Para denunciar hay que tener moral. Segundo Chirinos ahora quiere convencernos de que él no sabía nada de las trampas de Lisandro y de William Cabello…y del propio Omar Prieto. ¿Cómo creerle a un personaje que en el pasado los defendió a capa y espada? No es un testigo conteste. Primero debe aclarar la estafa con los vehículos taxis y todo el dinero que quitó a cambio de entregarlos. Rosales y compañía disfrutan de sus cuentos, sin embargo, para Rosales no hay nada peor que la deslealtad.

Viene un escándalo en Polimaracaibo y Polisur posiblemente. Visipol está desde el lunes en el Zulia. Aclaró que los Alcaldes actuales no tienen vela en ese entierro. Habrá detenciones. Ya se han producido destituciones. Una jefe de personal que cobraba 100 dólares a cada aspirante. Policías que ante el miserable sueldo alquilan su arma y sus servicios a empresarios.LO INSÓLITO que ahora en esa evaluación anda Biagio Parisi. Si el mismo que puso “caman” a la plana mayor del chavismo en el Zulia. Como dice la canción “Cómo han cambiado las cosas”.

El Futuro de OMAR PRIETO: Su argumento sigue siendo que fue el más votado de los candidatos chavistas. Willy Casanova pide su cabeza. Nada definido. Por ahora “el rancho sigue ardiendo”.

COBRO DE VACUNAS Y EXTORSIÓN hacen huir empresarios y comerciantes de Maracaibo. Y los cuerpos policiales no lo tienen en sus prioridades. ¿Por qué? Haga usted el juicio.

