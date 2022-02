(07 de febrero del 2022. El Venezolano).- Vemos con suma preocupación que el Partido Demócrata esconde sus verdaderas intenciones como buenos socialistas, progresistas, nuevo mundistas o como quieran llamarlos. No podemos quedarnos callados, ya hemos visto lo que ha pasado en elecciones amañadas en otros países, sobre todo en Venezuela, y es por eso que queremos alertar a la comunidad de este nuevo ataque a nuestra democracia y a la Constitución. Enfrentamos dos peligros inminentes para nuestro sistema electoral. Uno es el proyecto de Ley H.R.4 “John R. Lewis Voting Rights Advancement Act of 2021,’’ que proponen los Demócratas y al que los Republicanos se oponen abiertamente. Esta ley propone impedir que los estados exijan que los electores deban identificarse a la hora de votar. Que las personas puedan votar sin presentar un documento de identificación, es un abierto deseo de cometer fraude. Hoy por hoy, todos presentamos un documento de identificación para poder realizar muchas actividades cotidianas en esta sociedad, como por ejemplo manejar, comprar alcohol, viajar en avión o barco y tantas otras. ¿Cómo se explica entonces que no sea necesario identificarse para votar en nuestras elecciones? Esto junto a las tristemente célebres maquinas electorales ya es algo que los venezolanos hemos sufrido en carne propia. De aprobarse esta ley, un gran número de votantes inelegibles aparecerían votando, así como los no ciudadanos, los delincuentes violentos y demás, y esto es abiertamente “inconstitucional.” El segundo proyecto de ley, de similar gravedad y promovido también por los mismos Congresistas Socialistas, consiste en modificar la “Ley de Derecho al Voto de 1965,” a través de la nueva Ley H.R.4, que no sería otra cosa que una toma radical, por parte del gobierno federal, de las elecciones estatales, lo cual daría aún más poder a Washington sobre nuestras elecciones, permitiendo así la trampa. Si el gobierno federal asumiera el control de la distribución de los distritos electorales, en lugar de las legislaturas de cada estado, esto permitiría la manipulación por parte del Gobierno de turno, que hoy es demócrata. En este adefesio legal existen otras acciones que abren inmensas posibilidades para cometer fraude en nuestras elecciones como, por ejemplo:

1.- Quitar el poder a los diferentes estados y entregárselo al Departamento de Justicia en Washington, para hacer cualquier tipo de cambio en las leyes electorales estatales.

2.-Los Estados que hoy exigen identificación de los votantes, podrían perder ese derecho.

3.-Aun habiendo fallado en su intento con la H.R.1, los Demócratas siguen empeñados en pasar esta modificación. Es de hacer notar que el Congreso guarda los primeros números de las leyes para sus proyectos más importantes, como será de importante para los Demócratas este fraude, que le han dado los números de H.R.1 (fracasada) y H.R.4.

4.- Los estados son los que mejor pueden administrar y regular sus propias elecciones y prueba de ello es que el 68% de los electores creen que sus propias legislaturas estatales deben regir sus elecciones. Los Demócratas alegan, bajo su oscura manera de actuar, que estados como Florida, Texas o Georgia, que aprobaron leyes que defienden la integridad electoral, estarían restringiendo el derecho al voto. Nada más falso, como quedó registrado en las recientes elecciones en Georgia, donde la participación de los votantes creció en 17%. Condenan también que las legislaturas controladas por Republicanos distribuyan los distritos electorales en sus estados, pero esconden que justamente eso mismo hacen en los estados donde las legislaturas son controladas por Demócratas tales como California, Nueva York, etc. Como venezolanos, defensores a ultranza de la libertad y de la democracia, del derecho inalienable de los pueblos a escoger sus propios líderes, de manera justa y transparente, respaldamos públicamente a nuestros senadores por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott en su firme oposición a la aprobación de estas leyes absurdas e inequívocamente antidemocráticas, que tienen como finalidad instalar a perpetuidad un partido en el poder y cancelar la saludable costumbre de la alternabilidad en el gobierno, demostrando un total desprecio por los derechos de los ciudadanos, tal como lo han hecho los dictadores en Venezuela.

