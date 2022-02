(06 de febrero del 2022. El Venezolano).- El ciclista colombiano Egan Bernal fue dado de alta este domingo y continuará de forma ambulatoria la recuperación del accidente sufrido el pasado 24 de enero en una carretera cercana a Bogotá mientras entrenaba y que por poco le cuesta la vida, informaron los médicos que lo atienden.

“Nos complace informar que este domingo el paciente ha sido dado de alta, para continuar de manera ambulatoria su proceso de rehabilitación con nuestra institución”, informó en un comunicado la Clínica Universidad de La Sabana, donde el corredor del equipo Ineos Grenadiers fue sometido a varias cirugías tras el accidente.

El parte médico explicó que Bernal, vigente campeón del Giro de Italia, está “en la tercera fase del trauma, listo para empezar su proceso de rehabilitación. No presenta complicaciones y todas sus lesiones se encuentran estables y en proceso de recuperación”, reseñó EFE.

La Clínica Universidad de La Sabana divulgó además fotografías en las que Bernal aparece de pie al lado del cuerpo médico que lo atendió desde que el día del accidente.

El jueves pasado Bernal, también campeón del Tour de Francia de 2019, dijo en redes sociales que tuvo “casi 20 huesos rotos” en el accidente en el que casi pierde la vida y aseguró que fue sometido a su “última cirugía importante y parece que todo salió bien”.

El ciclista, que chocó a alta velocidad contra un autobús en la carretera que va de Bogotá a Tunja, a la altura del municipio de Gachancipá, cuando el vehículo se había detenido, hizo una enumeración de sus lesiones: “11 Costillas. Fémur. Rótula. T5-T6. Odontoides. Metacarpiano. Un pulgar. Me bajé un diente. Perforación de los dos pulmones”.

“Casi me mato, pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba”, dijo el deportista colombiano, haciendo gestos con sus manos encabestrilladas, y añadió: “ahora a recuperar y hacer de esto otro… I’M BACK!! And let’s rock”.