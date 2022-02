(05 de febrero del 2022. El Venezolano).- “Se vuelven egoístas, inmortales y viajeras”, dice Carlos López-Otín, cuando nos habla de las células que provocan el cáncer. Así titula también su libro donde explica de manera cristalina los procesos tumorales, pero en el que además nos cuenta la historia del cáncer, el turbulento camino de la ciencia para desvelar su origen y comenzar a ganar las batallas a una enfermedad tan democrática “que no distingue ni país, ni ciudad, ni edad, ni género, ni profesión, ni condición”.

“Comienzo mi escritura en limpio, -dice el catedrático español de bioquímica y biología molecular, que es parte de Hay Cartagena- las palabras van compareciendo una a una, lentamente, como si sus sílabas llovieran gota a gota: vida, organismo, célula, genoma, imperfección, azar, mutación, inestabilidad, evolución, transformación, traición, egoísmo, inmortalidad, migración, invasión, colonización, cáncer, metástasis, incertidumbre, miedo, cirugía, radioterapia”.

En una entrevista a la BBC , resaltó que a partir de ahí, va compartiendo lo vivido y aprendido en los 30 años que ha dedicado a la ciencia para salvar vidas: “Salgo a la calle, comienzo a caminar, miro a la derecha y a la izquierda, me doy cuenta de que por azar dos personas han acompasado sus pasos con los míos. Los observo, me observan. No los conozco de nada, pero sé que al menos uno de los dos desarrollará un cáncer a lo largo de su vida. Estos son los números de la malignidad. Números que abruman, números que estimulan”.

-¿Por qué decís que el cáncer es una tormenta perfecta?

Cuando entras en ella todo es incertidumbre, pero las tormentas pasan y hoy es más fácil sobrevivir al cáncer que sucumbir a la enfermedad, hay más casos que se curan, pero nos quedan grabados los que no han superado la tormenta.Ads by

Es una palabra adecuada, porque el cáncer, molecularmente, es una tormenta de mutaciones, de daños en nuestro material genético y en sus alrededores; también es una tormenta de miedo, porque todavía tiene un estigma, se habla en susurros.

Me pregunto a veces por qué, cuando es una enfermedad tan frecuente.

Ya estamos en una de cada tres personas en el mundo; de ellas, una de cada dos, como mínimo, se va a curar completamente y entre las que no se curan, muchas van a tener la enfermedad controlada y cada vez más.

-¿Se va a erradicar el cáncer?

Cada poco tiempo sale alguna figura y nos dice que el cáncer se va a erradicar. Yo no lo creo, el cáncer forma parte de nuestra esencia biológica, es una enfermedad consustancial a la vida y a la adquisición de la complejidad celular.

Mientras tengamos componentes biológicos, células, tejidos y órganos, habrá tumores. Los vegetales los tienen, los dinosaurios los tuvieron, los hombres de las cavernas los tuvieron y los tendrán los hombres más tecnológicos del mundo mientras no sean reemplazados por robots.

