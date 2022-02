(04 de febrero del 2022. El Venezolano).- Elizabeth Alexandra Mary Windsor no nació para llevar la corona. Pero el destino intervino.

La mujer que se convirtió en la reina Isabel II cumplirá 70 años en el trono el domingo, un reinado sin precedentes que la ha convertido en un símbolo de estabilidad mientras el Reino Unido navega por una era de incertidumbre.

Desde sus primeros días como una joven y glamorosa realeza con brillantes tiaras hasta su encarnación más reciente como la abuela de la nación, la reina ha sido testigo del fin del Imperio Británico, el advenimiento del multiculturalismo, el auge del terrorismo internacional y los desafíos que plantea el Brexit. y la pandemia de COVID-19. En un mundo de cambios implacables, ella ha sido una constante: representando los intereses del Reino Unido en el extranjero, aplaudiendo los éxitos de la nación y compadeciéndose de sus fracasos, y manteniéndose siempre por encima de la refriega de la política.La princesa Isabel se ve en el palco de la duquesa en la pantomima “Dick Whittington” en el Teatro Lyceum, el 6 de febrero de 1935.

Esa constancia debería ganarle a Isabel un epíteto real como los de sus predecesores, como Guillermo el Conquistador, Eduardo el Confesor y Alfredo el Grande, dijo el historiador real Hugo Vickers.

“Siempre pensé que debería llamarse Elizabeth the Steadfast”, dijo Vickers a The Associated Press. “Creo que es una forma perfecta de describirla. Ella no esperaba necesariamente ser reina, y aceptó ese deber”.

Como hija mayor del segundo hijo del rey Jorge V, se esperaba que Isabel, que ahora tiene 95 años, viviera la vida de una realeza menor cuando naciera el 21 de abril de 1926. Perros y caballos, una casa de campo, una pareja adecuada: un hogar cómodo pero la vida sin incidentes parecía su futuro.

Pero todo cambió una década después cuando su tío, el rey Eduardo VIII, abdicó para poder casarse con la estadounidense divorciada Wallis Simpson. El padre de Isabel se convirtió en el rey Jorge VI, convirtiendo a la joven princesa en heredera.La princesa Isabel después de su paseo en el Gran Parque de Windsor, en Inglaterra, el 21 de abril de 1939. (Foto AP)El rey Jorge VI y la reina Isabel de Gran Bretaña, con sus hijas, la princesa Isabel y la princesa Maragret en sus túnicas de coronación, cuando aparecieron en el balcón del Palacio de Buckingham, en Londres, el 12 de mayo de 1937, después de su regreso de la coronación en la Abadía de Westminster.

Jorge VI, cuyas luchas para superar un tartamudeo se retrataron en la película de 2010 “El discurso del rey”, se ganó el cariño de la nación cuando se negó a abandonar Londres mientras caían las bombas durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial.

Elizabeth siguió a su padre al liderar con el ejemplo, uniéndose al Servicio Territorial Auxiliar a principios de 1945, convirtiéndose en la primera mujer miembro de la Familia Real en unirse a las fuerzas armadas como miembro activo a tiempo completo. En su cumpleaños número 21, dedicó su vida a la nación y la Commonwealth, la asociación voluntaria de estados que surgió del Imperio Británico.

“Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos”, dijo en un discurso de radio transmitido en todo el mundo.

En 1952, la joven princesa se embarcó en una gira por la Commonwealth en lugar de su padre enfermo. Estaba en un albergue remoto de Kenia, donde ella y su esposo, el príncipe Felipe, observaban babuinos desde las copas de los árboles, cuando escuchó que su padre había muerto.

Inmediatamente regresó a Londres, desembarcando del avión vestida de luto negro, para comenzar su vida como reina. Ha reinado desde entonces, con corona y cetro en las grandes ocasiones, pero más comúnmente con un sombrero de ala ancha y un bolso sencillo.

En las siete décadas intermedias, la reina compartió confidencias con 14 primeros ministros y se reunió con 13 presidentes de Estados Unidos.

Una vez al año, viaja más o menos una milla desde el Palacio de Buckingham hasta la Cámara de los Lores para la ceremonia de apertura del Parlamento. Y cuando los líderes mundiales vienen a llamarla, ella organiza banquetes de estado durante los cuales sus diamantes brillan bajo las luces de la televisión y los presidentes y primeros ministros se preocupan sobre si inclinarse y cuándo ofrecer un brindis.

Lea el trabajo completo en AP.