(02 de febrero del 2022. El Venezolano).- El candidato izquierdista colombiano, Gustavo Petro, dio inicio a una nueva estrategia de marketing político para alejar su imagen del chavismo. En una entrevista ofrecida a la Revista Semana, el aspirante presidencial criticó la política de Nicolás Maduro a quien calificó como una persona «que está dentro de “la política de la muerte“.

Acotó que el dictador es un elemento conservador que defiende la economía fósil.

SEMANA: ¿Quién es Gustavo Petro?

GUSTAVO PETRO (G.P): Gustavo Petro, en una palabra, es un luchador. Ha sido la característica de mi existencia. No nací en una familia rica ni con comodidades, pero mi papá tampoco, por eso era un luchador, un costeño joven que se vino a estudiar a Bogotá, como muy pocos en aquel entonces.

Él me enseñó el gusto por la lectura. Era un lector diario, cotidiano, tenía una pequeña biblioteca y a partir de esos libros fui construyendo los primeros escalones de mi vida intelectual, me volví matemático bueno.

Por ahí entonces estudié economía en la universidad que pagaba con una baja cuota semestral y logré incluso estar becado a partir de mis buenos niveles de calificaciones.

Esa figura de excelente estudiante se fue articulando a otra, que era mucho más problemática, que eran mis ideas políticas por las que luché y a partir de ellas encontré un mundo, primero en Zipaquirá, donde tuve que trabajar asalariadamente y al final, a partir de allí, me he convertido en un dirigente político de la sociedad colombiana, querido sobre todo por su juventud y por sus clases trabajadoras y obviamente, en cierta forma, excluido por quienes mantienen un nivel de privilegios y corrupción en el país absolutamente abominable y han llevado a esta sociedad a ser una de las más violentas del mundo. Ese es Petro, algo intelectual, algo poeta, algo resistente y un poco terco ante la idea de que se puede cambiar el país.

SEMANA: ¿Recuerda algún poema suyo?

G.P.: Yo escribía poemas, obviamente nunca me los aprendía de memoria, no sé a dónde fueron a parar, porque los regalaba a quien iban destinados, por ahí a algún amor por ahí perdido.

Sí recuerdo poemas, como el de Pablo Neruda que siempre se menciona: puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que la he perdido… el cielo está estrellado y titilan azules los astros a los lejos…

Me gustaba mucho Pablo Neruda, porque hay como una articulación con el boom latinoamericano. Yo fui joven en el boom latinoamericano, García Márquez, Pablo Neruda, Vargas Llosa y cierto mundo de la nación que se logró dejar influenciar del boom latinoamericano, lamentablemente eso se ha perdido, y era la frase bien construida, la frase inteligente, en la canción, la canción era una especie de poesía cantada que fue parte de ese boom latinoamericano. Ya hoy estamos en otras ondas que no me parece que sean mejores, creo que hemos degradado un tanto el mundo y la vista artística del pueblo latinoamericano y que es hora del resurgimiento de un renacimiento latinoamericano del arte y de la cultura.

Lea la entrevista completa en semana.com