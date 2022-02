(02 de febrero del 2022. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado formalmente el despliegue de 3,000 tropas estadounidenses en países aliados en el este de Europa en medio de las tensiones militares con Rusia por la crisis de Ucrania.

Cerca de 2,000 tropas serán trasladadas a Polonia y Alemania, mientras que 1,000 se posicionarán en Rumanía, indicó el diario Wall Street Journal, que cita fuentes oficiales.

Se espera que el Pentágono haga oficial el anuncio en una rueda de prensa en las próximas horas.

La tensión se ha disparado en el último mes por la concentración de más de 100,000 soldados rusos en la frontera con Ucrania.

Aunque Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, Estados Unidos considera que el ataque de ruso es “inminente”.

Según el periódico The Washington Post, la decisión de Biden se da en respuesta a la recomendación del secretario de Defensa, Lloyd Austin. Una fuente del medio aseguró que la movida no será permanente, y que las tropas no batallarán en Ucrania.