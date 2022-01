(30 de enero del 2022. El Venezolano).- Empecemos por el principio para los que no conozcan esta historia: en 2007 se filtró un vídeo sexual protagonizado por Kim Kardashian y Ray J, poco antes de que ella se convirtiera en una estrella en todo el planeta gracias a la serie ‘Keeping Up With the Kardashians’. Las imágenes se convirtieron rápidamente en una de las ‘sex tapes’ más famosas de la historia junto a la de Paris Hilton y Rock Solomon o la de Pamela Anderson y Tommy Lee.Anuncios

Ahora, en una polémica entrevista con ‘Hollywood Unlocked’, el exmarido de Kim, Kanye West, ha asegurado que existe un nuevo vídeo de dos rombos con imágenes inéditas de ella y Ray J mientras expresaba por qué le había molestado que la empresaria e influencer besara a su actual novio, Pete Davidson, durante su episodio de ‘Saturday Night Live’ en octubre, cuando él había acudido a la grabación del programa para apoyarla.

“¿Cómo vas a llevarme a ‘SNL’ y besar al hombre con el que sales justo delante de mí?”, aseguraba en la entrevista el siempre controvertido músico, antes de afirmar que él personalmente recuperó un ordenador portátil con más imágenes de ella con Ray J. “Después de ir a buscar el portátil yo mismo esa noche, me metí en un vuelo de ida y vuelta. Me encontré con este hombre en el aeropuerto y se lo entregué a las ocho de la mañana”, informó El Farandi

“Entonces, se lo di y lloró cuando lo vio”, aseguró West. “¿Sabes por qué lloró cuando vio el portátil? Porque representa lo mucho que la han utilizado. Representa lo mucho que la gente no la quería y solo la veían como una mercancía”. Pero ahora es la supuesta protagonista de esas imágenes la que ha desmentido la existencia de ese segundo vídeo sexual.