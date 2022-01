(28 de enero del 2022. El Venezolano).- La maracucha MV Caldera no ha hecho mas que cosechar éxitos tanto en Venezuela como fuera del territorio nacional hace vibrar cada rincón de Nueva York.

Sobre su nombre afirma “Es simplemente MV y ya”. Sin embargo profundiza en el asunto y que explica que MV era la forma en la que su mamá le decía cuando estaba enojada, con el paso del tiempo se transformó en una tradición y la tradición la llevó a darle respuesta a su nombre artístico.

La inspiración para esta venezolana no podía ser otra que una de las reinas de la gaita. Se refiere a Gladys Vera, al descubrirla, decidió navegar por esas aguas y en el tiempo también decidió tomar inspiración en otra de las divas venezolanas, Lila Morillo, mujeres de fuerza y trayectoria que han dejado una ruta trazada para que mujeres como MV den rienda suelta a sus capacidades.

Ella es una de las tantas venezolanas que dejaron sus patria atrás. No lo resiente, porque siente que está en el lugar y en le momento perfecto. Sin embargo, 12 años se dicen muy fáciles, pero la verdad es que no lo son. No obstante, para MV regresar a su patria y en especial a su Maracaibo es algo que ansía hacer, porque es volver a casa, a los orígenes.

Para conocer más de MV y su trayectoria musical visita nuestra edición impresa aquí