(27 de enero del 2022. El Venezolano).- Tras lo que pasó este miércoles durante la recolección de firmas para un eventual revocatorio contra Maduro, el analista Tomás Socías López dijo que quien salió fortalecido fue Maduro y aseguró que desde el año pasado, la oposición acordó no apoyar este proceso porque era inviable

Pese a la derrota del Psuv en Barinas, con el triunfo de la MUD representado por el gobernador Sergio Garrido, Maduro se ve nuevamente “fortalecido”, ya que la ciudadanía no salió a firmar a favor del revocatorio en su contra. Así lo plantea Socías López en su último Informe Confidencial Político y Económico, donde brinda información sobre lo que está detrás de la noticia y cómo piensa el Ejecutivo

“Hoy salió fortalecido el presidente Maduro. No hay ningún líder de oposición en la calle dando la pelea por sus criterios sobre el revocatorio, ni informando ni orientando a la población por qué sí o por qué no”, expresó según nota de prensa. «Había un acuerdo desde el año pasado entre líderes y partidos de oposición, de no reactivar el revocatorio, porque la Constitución no era clara, con una reglamentación inexistente y difícil de cumplir. Así que la idea de estos sectores era debilitar a Maduro más estos dos próximos años», manifestó según reseñó nota de prensa.

«Los años 2022 y 2023 resultarían propicios para la búsqueda de un candidato unitario y lograr la pérdida de poderes del presidente con un 82 % de no aceptación ahora; democráticamente y sin riesgos de calles, perdiendo las elecciones el Ejecutivo, con una mayor organización de la oposición y deterioro de la obra de Gobierno rechazada y mal vista hasta ahora por un 70% del pueblo”.

Sin embargo, los resultados de Barinas habrían animado a grupos de oposición, pero una vez más, estos no se coordinaron, con la “rabia tradicional, más que con la lógica que dio el triunfo en Barinas”.

Por esto, se evidenció una abstención casi total, sin motivación, con tres rectores del CNE que lo decidieron sorpresivamente y sin tiempo para la participación de los líderes de la oposición, opuestos en el fondo. “Sin duda, Maduro no perderá la oportunidad del resurgimiento por la falta de una dirigencia política opositora que se sume a la iniciativa revocatoria, en medio de una plataforma económica con tendencia hacia lo positivo con un cuadro favorable para su ejercicio”.

«Ahora hablará, a través de su multi poder de aparato divulgativo y preguntando de qué tanta molestia se habla y miren el resultado, no es verdad que el pueblo está molesto conmigo¨”, agregó Socías. «A partir de ahora, pueden aparecer líderes de oposición que aglutinen, pero dentro del chavismo no se ven claros los nuevos, sino uno a la espera como Cabello, además del presidente, que intentará su repetición después del revocatorio”.