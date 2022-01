(27 de enero del 2022. El Venezolano).- El vigente campeón del mundo de esgrima masculino, Rubén Limardo, dio positivo a covid-19 y ahora no podrá asistir al Gran Prix de Doha, a realizar del 28 al 30 de enero.

La noticia, la dio a conocer el periodista Juan José Sayago a través de su cuenta en Twitter, cuando escribió que “todo el equipo de espada concentrado en Polonia; ha dado positivo al virus”.

De igual manera, el mismo atleta abrió un hilo en la misma red social donde se lee; “Quiero informar a todos que he dado positivo para Covid 19 por lo que me perderé el Grand Prix de Doha. Lamentablemente este virus sigue atacándonos, el llamado es a que no bajemos la guardia, nos falta mucho como sociedad para salir de esto que sigue afectando al mundo entero…“

Agregó, que “Con el favor de Dios y el apoyo de todos ustedes nos vamos a recuperar para seguir sumando todo en nuestro entorno; y poder estar en @Paris2024 cuídense mucho y a sus familias. #Sangredecampeon”.