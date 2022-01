(27 de enero del 2022. El Venezolano).- Después de que más de 30 líderes venezolanos de toda la Florida criticaron a Marco Rubio por oponerse a legislación para restaurar secciones de la Ley de Derecho al Voto bipartidista, poner fin a la manipulación partidista y proteger el derecho al voto, la directora de la Camarilla Venezolano Americano, Ade Ferro, se unió al programa Radio Éxitos en Miami para explicar por qué la comunidad venezolana de la Florida está harta de que Rubio juegue a la política mientras no entrega resultados.

Como explicó Ferro, la negativa de Rubio a apoyar la legislación del derecho al voto socava la promesa de libertad y democracia que inspiró a quienes huían de regímenes represivos para venir a los Estados Unidos. Vea lo más destacado de su entrevista a continuación y escuche la entrevista completa aquí:

“Yo estoy aquí hoy, representando a un grupo de venezolanos, un grupo grande y fuerte de venezolanos que decidimos levantar nuestra voz y decirle al senador Rubio que hay que poner las acciones donde están sus palabras y que tú no puedes estar predicando acerca de la democracia y la necesidad de un voto democrático en países como el mío, de donde yo vengo en Venezuela, mientras estás aquí bloqueando y votando en contra de leyes como la la ley del derecho al voto, el Freedom to Vote, que así se llama finalmente, donde lo que se está tratando es de mejorar las condiciones para que todos los ciudadanos de este país que somos elegibles para votar, votemos.”

“Los derechos del voto no tienen partido político. No, la democracia no tiene color político, nuestra Constitución no tiene color político. Nosotros estamos luchando y apoyando y defendiendo el derecho que todos las personas, las personas elegibles en este país tienen para votar. Esta es la democracia más grande del mundo y la más importante del mundo. Y nosotros estamos aquí y muchos de nosotros vinimos a este país precisamente mirando hacia este norte de libertad y de democracia… El senador Marco Rubio, por las razones que tú acabas de explicar o por las que él sabrá, simplemente decidió darle la espalda a algo que al final beneficia a todos los partidos.”

“Estamos aquí por el dolor inmenso que nos ha causado la dictadura, por el dolor inmenso que nos ha causado la represión y por el sueño de llegar a un país donde podamos vivir en libertad y en democracia…Honestamente, qué ha hecho el senador Marco Rubio en estos últimos tres años por la comunidad venezolana? Más allá de tuitear y decir cuatro cosas en un micrófono. Si vamos a pedir democracia allá, tengamos la democracia aquí.”