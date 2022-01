(26 de enero del 2022. El Venezolano).- “No va a ser un simple videojuego como Second Life”, señaló Édgar Medina, experto en marketing digital y tecnología sobre la super computadora con Inteligencia Artificial (AI Research Super Cluster, acrónimo de RSC) que será esencial para el metaverso y que Meta reveló este 24 de enero.

Como este martes le mencionamos, Infobae tuvo una exclusiva en la presentación del RSC que está siendo desarrollada por un enorme equipo de investigadores de AI de Meta para construir mejores modelos de aprendizaje que permitan trabajar en la traducción de cientos de idiomas, analizar textos, procesar imágenes, texto y video al mismo tiempo, pero sobre todo desarrollar mejores herramientas de realidad aumentada de cara a al metaverso.

En ese sentido, Infobae se dio a la tarea de consultar la opinión de dos especialistas en tecnología sobre la super computadora que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, reveló.

“El metaverso es un concepto aún en desarrollo. Faltan años, quizá más de una década, para que veamos una plataforma capaz de convertirse en el estándar de esta arista de la Web 3.0. Facebook, o Meta, sin duda quiere ser el que imponga las reglas de juego de ese metaverso”, dijo Medina. El Metaverso de Meta sigue en desarrollo (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Señaló que la creación formal del metaverso requerirá de una enorme inversión en investigación y desarrollo, lo que a su vez tomará varios años para ser consolidada. Asimismo, señaló que el proyecto de Zuckerberg es muy ambicioso, por lo que esta super computadora podría no ser suficiente y requiera de varias iguales o hasta de computadoras cuánticas.

“Un verdadero metaverso, un mundo alterno al nuestro, no va a ser un simple videojuego como Second Life, va a ser una plataforma que requerirá una capacidad de procesamiento que quizá demande no solo un supercomputador, sino varios, o incluso de computadores cuánticos”, aseveró el especialista.

Presumió que el proceso de creación del metaverso empezó desde hace varios años y no es tan reciente como parece, pues recordó que entre el 2015 y 2020 Facebook se hizo de compañías enfocadas a la Realidad Aumentada, Realidad Virtual e Inteligencia Artificial como BigBox VR y Downpour Interactive. Además, desde el 2019 a la fecha adquirió 22 startups también enfocadas al desarrollo de estas tecnologías.

“Será esencial (tener todas esas empresas) para transformar el metaverso en un entorno que resuelva problemas de las personas, un entorno esencial, un lugar en el que todos debamos estar”, aseveró Medina. Mark Zuckerberg hablando por primera vez desde el metaverso (Foto: Captura de pantalla)

Carmen Ana Montiel, innovadora social, Cargo Ceo de Wheeling Women, quien está también enfocada a la no discriminación de personas con capacidades diferentes, señaló que esta súper computadora enfocada al metaverso puede ser un gran avance en el sentido de que podría ayudar a eliminar barreras físicas que afectan a los discapacitados.

“La idea de vivir en una realidad digital a través del metaverso desde la discapacidad, significa analizar la oportunidad para las personas en situación de discapacidad, disfrutar de autonomía e independencia dentro de la interfaz de Meta, un espacio donde los usuarios en silla de ruedas no encuentren obstáculos como las escaleras, es explorar una tendencia e iniciar un a sociedad realmente para todos en el entorno virtual”, aseveró para Infobae.

Montiel dijo que la evolución del proyecto de Zuckerberg permitirá romper la brecha de la discriminación, aportando un desarrollo incluyente en todos los ámbitos como la educación y los modelos de negocios.

“La tecnología debe ser un servicio democrático que contribuye a minimizar la exclusión como una problemática social que se puede combatir a través de la inteligencia artificial”, puntualizó.

Cabe subrayar que el RSC es importante para la creación del mundo que Meta ha propuesto. Las aplicaciones y productos impulsados por la IA jugarán un rol crucial, ya que la gran capacidad de procesamiento permitirá tener muchas herramientas funcionando eficientemente.