(26 de enero del 2022. El Venezolano).. Desde este miércoles Nicolás Maduro es doblemente ilegítimo, afirmó César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira. Señaló que, en primer lugar, por las elecciones irregulares de 2018, que considera fraudulentas, y, segundo, por dinamitar la posibilidad de un referéndum revocatorio en su contra.

Los rectores chavistas del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobaron el viernes un cronograma de recolección de firmas inviable y que viola los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución de la República, afirmó.

“Un fraude más”

“Es un acto de imposible e ilegal ejecución lo que está montando Maduro con sus rectores para luego decir que no se lograron los números porque el pueblo lo ama y no atendió la convocatoria a revocarlo. No, simple y llanamente es un fraude más que refuerza la ilegitimidad de Maduro. Es ilegítimo de origen por el fraude del 20 de mayo de 2018 y ahora será doblemente ilegítimo porque ha impedido el derecho a revocarlo”, manifestó.

El Movimiento Venezolano por el Referendo Revocatorio (Mover), del que forma parte Pérez Vivas, entregó el lunes ante el CNE un recurso de consideración a la resolución en la que se convoca para este 26 de enero el proceso de recepción de manifestaciones de voluntad en 1.200 puntos establecidos en todo el país y en un insólito lapso de 12 horas.

“Esa fue una decisión totalmente violatoria, tanto de las normas administrativas como de la Constitución, y tiene como único objetivo impedir en la práctica la realización del referéndum revocatorio. No hay sino una discriminación a 95% de los ciudadanos; hay también una violación a la obligación que tiene el CNE de facilitar el ejercicio del derecho consagrado en el artículo 72, que es el referéndum revocatorio”, dijo a El Nacional.

Pérez Vivas puntualizó que, como ha dicho el rector Roberto Picón, para recolectar 20% de firmas (4.200.000) tendrían que pasar por el punto de validación cinco personas por minuto, en la hipótesis de que la persona que reciba las manifestaciones esté todo ese tiempo haciendo el trabajo. Humanamente, expresó el dirigente, no es posible.

CNE “cumple órdenes” de Miraflores

Acusó a los rectores chavistas Tania D’Amelio, Pedro Calzadilla y Alexis Corredor de cumplir instrucciones emanadas desde el Palacio de Miraflores y de abortar ese derecho.

“Nosotros cumplimos con la ley, con la Constitución, para que el régimen no salga con la desgastada consigna de que todo dentro de la Constitución, fuera de ella nada. Son Maduro y sus rectores los que se ponen al margen de la Constitución y están cerrándole a los venezolanos el derecho de manifestarse de manera libre y democrática”, manifestó.

La primera vez en la que Maduro habló de la posibilidad de activarle un referéndum revocatorio, para seducir a la oposición democrática, fue el 14 de junio de 2020, después de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia juramentó de manera irregular los anteriores rectores del CNE.

“La oposición puede recoger las firmas del referéndum revocatorio en el 2022, ¿verdad? Yo me juramenté el 10 de enero de 2019. El 10 de enero de 2022 puede salir a recoger las firmas, pedir la autorización y hacer todo lo concerniente para ese derecho. El derecho al poder revocatorio que el comandante Chávez trajo a la Constitución”, garantizó Maduro en ese entonces.

