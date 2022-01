(24 de enero del 2022. El Venezolano).- La escritora Isabel Allende esta muy preocupada por el futuro de Estados Unidos, el país donde vive, cuando hay voces que denuncian “el posible fin de la democracia” e incluso hablan de una “guerra civil”: “Y así se empieza, aceptando que algo puede suceder”, sin darse cuenta de lo que se puede perder.

“El futuro de Estados Unidos lo veo mal y no soy la única”, asegura la autora en una entrevista con EFE, en la que señala cómo estas cuestiones ya se publican en la prensa en Estados Unidos “con el tono más natural”.

En su opinión, “se empieza aceptando que algo puede suceder y la gente se relaja en la posibilidad y no sé da cuenta de lo que puede perder. Y como este país nunca ha perdido eso, no sabe lo que es. Hasta que no lo pierda no va a saber lo que es, y entonces retomará el valor que tiene la democracia”, destaca la escritora.

De acuedo a nota de EFE, confía en que una generación joven sustituya a estos “políticos viejos que ya tendrían que irse a su casa o para un asilo”.

Los acontecimientos políticos siempre han estado presentes en las novelas de Isabel Allende que, cerca de cumplir los 80 años, es la autora en español más leída del mundo. Nacida en Perú, criada en Chile hasta que se exilió en 1973, la escritora vive en California desde 1987 y se define como “eterna extranjera”.