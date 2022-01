(23 de enero del 2022. El Venezolano).- La actriz venezolana Daniela Alvarado opinó sobre las personas que se identifican con el género no binario y los usuarios en las redes sociales no tardaron en reaccionar.

Durante el programa Open Closet, emitido en Youtube, conducido por Carlos Juárez y Franklin Salomón, Alvarado expresó que llamar “elle” a una persona representa, a su juicio, tergiversar el castellano.

“Ahora como está este termino de él, ella, `elle´, eso que para mi, y perdón no, aquí dando una opinión nada mas, no quiero que se pongan bravos conmigo, es una manera de tergiversar el castellano”, opinó, reseñó Caraota Digital.

“Pero ellos necesitan que los llamen `elles´, y bueno ok, pero no, no, no”, agregó.

Mientras emitía su opinión, Franklin Salomón intervino y dijo que como hombre gay tampoco estaba de acuerdo con el llamado lenguaje inclusivo.