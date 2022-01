Columna Caiga Quien Caiga

No pretendo hacer una crónica del fatal desenlace que encontró a la niña Victoria Valentina, atravesando el Río Grande, para alcanzar el sueño americano en los Estados Unidos de América.

No voy a repetir la narrativa que ha circulado en varios medios de sucesos. Imagino el dolor de una madre, de una familia. Los padres no estamos preparados para ver morir a nuestros hijos, sino que ellos estén en nuestra partida hacía el Padre Celestial.

Victoría no tuvo el final que corresponde. Se apagaron sus sueños, sus risas, sus travesuras.

Su corta presencia en la tierra dejó huellas. Para esa familia la historia cambió. El mundo no será el mismo.

Lo más obvió es culpar a la furia de un río de su muerte. Quizá muchos acusaran a la familia por arrojarse en esa travesía.Habrá quienes culpen a las sanciones, a la imposibilidad de obtener una visa para viajar, entre otras expresiones.

¿Quién realmente mató a Victoria Valentina?

Muy duro y muy imparcial debemos ser.

No podemos criticar a los que toman ese camino. ¿Cómo culpar a los que huyen del hambre, de la persecución, de la esclavitud?

Una de las cosas por las cuales no creo en el socialismo ni en el comunismo, es lo referente a la igualdad. Eso es una utopía. Si yo trabajo más y me esfuerzo más, ¿Por qué voy a ganar, a disfrutar como el que no lo hace?

El ser humano está hecho para lo bueno. Para obtenerlo. Buscarlo es parte de su naturaleza y eso lo hacen miles de venezolanos que todos los días salen del país. Victoria Valentina es un ejemplo…

LOS CULPABLES

La dictadura Castro-Comunista-Chavista es uno de los acusados. Con sobrada razón. En 23 años de “revolución bonita”, nos transformaron en un país migrante. Mataron el sueño de un país con problemas ciertamente aunque no a los niveles actuales. Su proyecto no es mejorar el país ni desarrollarlo, sino “usufructuar” el poder para el beneficio de una colonia comunista, la nueva realeza de la izquierda. Basta ver las escuelas, los hospitales, los servicios públicos, etc. La falsa oposición o el débil y comprometido liderazgo opositor llamado MUD-G4 también deben sentarse en el banquillo de los acusados. En 23 años no han podido, por omisión, por error o por intención, terminar la pesadilla castro-comunista-chavista y madurista. El gobierno “interino”, es un mando inexistente, de mero “internet”, salvo para dilapidar los recursos del país en el extranjero. Los únicos que no han perdido calidad de vida en Venezuela son los líderes de la falsa oposición. Otros que también deben sentarse son los grandes bloques de los países, Estados Unidos y la comunidad europea. Sus intereses han privado, en lugar de resolver de una vez por todas nuestra crisis.

No voy a abundar en detalles sobre estos responsables.

Para mi, todos y cada uno somos corresponsables de la muerte de Victoria Valentina. Muchos se han callado. Han soportado. En lugar de asumir el protagonismo que no ejercen otros.

En Venezuela, debería ocurrir una explosión social, que reclame, que haga justicia.

Que ponga fin a las dos dictaduras que nos asisten: La Chavista y la MUD-G4.

Siempre suelo repetir esto: En un país serio, con un gobierno serio, con una oposición seria, con una opinión pública inflexible, desde que ocurrió la tragedia de Victoria Valentina, debiera convulsionar a la sociedad. Exigiendo, reclamando cambios y soluciones.

Lo triste es que Victoria Valentina no será ni la primera ni la última que morirá buscando la “tierra prometida”, que ya Venezuela no es. Todos los días las historias abundan en detalle de lo que pasa en la frontera de Estados Unidos con México, con Chile, en las aguas cerca de Curazao, de Aruba, y tantos otros destinos, donde más de 6 millones de venezolanos buscan refugio.

Los sobrevivientes de este drama, de esta tragedia griega, no tienen de otra: Morir de hambre, de abandono, de pobreza en Venezuela, o morir intentando cambiar la historia.

Si un millón de personas salen a la calle a buscar justicia…seguramente la conseguirán. Allá los ilusos del referendo, o de la elección presidencial del 2024. Ya los electos en Noviembre 2021, empiezan a percatarse de que no pueden hacer nada y lo peor es que no vale llorar.

Mi consuelo a los familiares de cientos de venezolanos que han muerto en esa lucha. En honor a la memoria de los que están contemplando otro paisaje…

Las palabras sobran y no bastan….

Sígueme en Twitter, instagram y TikTok como @Angelmonagas

Estamos de lunes a viernes a las 8am hora Miami en el canal de youtube Factores de Poder con el programa Así amanece Venezuela