(21 de enero del 2022. El Venezolano).- Múltiples daños y pasivos ambientales son algunos de los problemas que la estatal Petroleos de Venezuela ha venido generando con el pasar de los años y que podría causarle diversas sanciones.

La industria venezolana de los hidrocarburos presenta desde hace varios años una serie de problemas operativos debido a la falta de mantenimiento de sus instalaciones. Esta situación ha ocasionado desde derrames de crudo en tierra y mar —perjudicando áreas agrícolas y pesqueras— hasta la expulsión a la atmósfera de grandes volúmenes de gases contaminantes, como el dióxido de carbono (CO2) y metano, que afectan al clima, el aire que respiramos, los suelos y finalmente a la salud de los venezolanos.

Venezuela ha firmado acuerdos internacionales en los cuales se compromete a disminuir los gases contaminantes causantes del cambio climático o del efecto invernadero. Aunque los plazos para cumplir las metas de disminución de las emisiones se encuentran entre 20 a 30 años, aún las autoridades no están preparadas para ejecutar los planes necesarios para hacer frente a dicho reto.

En este sentido, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) —que ya lleva en sus espaldas una serie de acreencias financieras y laborales que saldar— tiene una deuda muy importante en el corto plazo: la ambiental

En varios países ya han acometido decisiones para sancionar a las economías con mayores emisiones. Este jueves 13 de enero se conoció que la empresa holandesa Dutch advirtió a 30 compañías multinacionales emisoras de CO2 que las demandará judicialmente si no disminuyen sus gases contaminantes en 45% para el año 2030. Aunque Pdvsa no se encuentra en esta lista, puede estar sujeta a algún tipo de sanción o simplemente a que no le compren más sus productos, o que se los compren a un precio muy por debajo del mercado por sus elevados niveles de contaminación.