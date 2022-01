(21 de enero del 2022. El Venezolano).- Enrique Peñalosa, candidato a la Presidencia de Colombia, pidió a los ciudadanos de ese país no votar por Gustavo Petro para no “correr la misma suerte” de Venezuela.

“Uno se pregunta: ¿qué pasó en Venezuela?, ¿se acabó el petróleo? No. Lo que pasó en Venezuela es que la gente votó mal y el país se jodió. Colombia no puede votar mal porque no queremos que aquí ocurra lo de allá. Y eso solo es posible votando bien”, dijo en una entrevista concedida a la revista colombiana Semana.

“Hace 25 años Venezuela era un país mucho más rico que Colombia, era un país más seguro y había más de 2 millones de colombianos allá, porque había prosperidad. Pero hoy estamos viviendo el horror. Han salido más de 6 millones de venezolanos huyendo de la miseria, de la pobreza, de la persecución del régimen venezolano”, dijo.

El exalcalde de Bogotá expresó que Equipo por Colombia, coalición de la que forma parte, tiene que defender las instituciones colombianas y que el próximo gobierno debe garantizar más seguridad y crear mejores condiciones para la inversión que genere empleo y mejores ingresos.

Afirmó que Colombia, comparado con Venezuela, tiene mayor porcentaje de su economía en manos privadas, hay “buenos políticos”, instituciones mucho más sólidas y fuertes y una estructura urbana más potente.

“Si Petro llega sería un desastre”

“Todo esto hace pensar que en Colombia no podría ocurrir un desastre de la magnitud descomunal que ha ocurrido en Venezuela. Si Petro llega sería un desastre, en todo caso, porque la inversión es hipersensible al riesgo, con toda la razón. Lo único que hace que una economía sea mejor es que haya más inversión. Si Petro llegara a ser presidente, podríamos llegar a tener tasas de crecimiento negativo muchos años”, manifestó.

“Petro es muy bueno para hablar, pero nada para hacer. Puede que no caigamos en una crisis tan profunda como la que tiene hoy Venezuela con un gobierno de Petro, pero sí echaríamos décadas para atrás en lo que hemos logrado y aumentaría enormemente la pobreza”, afirmó el candidato Presidencial de Colombia.