(20 de enero del 2022. El Venezolano).- El número dos del chavismo Diosdado Cabello volvió a arremeter contra la prensa venezolana, esta vez contra varios periodistas, entre esos Luis Carlos Díaz, Naky Soto, Carla Angola y Rafael Poleo, a quienes les hizo un cartel de “Se Busca”.

La información la difundió en su programa en Venezolana de Televisión, sin embargo, no solo incluyó a los periodistas, también a algunos políticos de oposición, entre esos Juan Guaidó, Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Miguel Pizarro y Stalin González, entre otros. Cabe destacar que debajo de cada foto, se lee la palabra “Ladrón”.

IPSY Venezuela, condenó dicha acción por exponer a los trabajadores de la prensa a una persecución y acoso constante.

Más amenazas

Por si fuera poco Cabello aseguró que les llegaría un “regalo sorpresa” a los políticos de oposición a quienes acusa de robar activos venezolanos en el extranjero. “Señores opositores que piden intervención, nosotros los vamos a buscar a ustedes (…) aquí me llegó la lista de los primeros a los que les van a llegar sorpresas, me perdonan el papel de regalo porque no había”, expresó Cabello sin mencionar nombres.

Además ironizó sobre los cargos de los parlamentarios electos en 2015 a quienes ya no reconocen luego de la elección de 2021 en donde el chavismo salió victorioso, aunque dichos comicios no cuentan con el reconocimiento internacional.