(18 de enero del 2022. El Venezolano).- Se mostró a Jamie Lynn Spears mientras lloraba al hablar sobre su hermana Britney Spears en un adelanto de una próxima entrevista televisiva en Good Morning America.

En el clip, se le pregunta a la exestrella infantil sobre su tensa relación con la artista, cuya tutela llegó a su fin en noviembre, después de 13 años.

La entrevista coincide con el lanzamiento del libro de memorias de Jamie Lynn, titulado Things I Should Have Said.

Good Morning America compartió un clip de la entrevista antes de que se transmita en la cadena este miércoles 12 de enero. “Amo a mi hermana”, se escucha decir a Jamie Lynn, antes de que la presentadora Juju Chang pregunte: “¿Pero las cosas se complicaron?”.

“Supongo que sí”, responde Jamie Lynn. Se le pregunta sobre la “causa de la ruptura” entre las hermanas y de lo que “se arrepiente”.

Britney dejó de seguir a su hermana en Instagram a principios de este mes. La ruptura entre ambas se hizo pública durante los últimos meses de la batalla legal de Britney para poner fin a su tutela de mucho tiempo.

En junio del año pasado, la música rompió su silencio sobre la tutela en un testimonio ante el tribunal durante el cual pidió que su padre y otras personas involucradas en el arreglo legal “estuvieran en la cárcel”, explicó The Independent.

Después de su aparición en la audiencia pública de Los Ángeles, la cantante escribió un extenso mensaje a sus fans en el que se quejaba de que las personas cercanas a ella “nunca aparecieron”

El mensaje llegó poco después de que Jamie Lynn prometiera su apoyo de forma pública a su hermana por primera vez.

En julio, sin embargo, Britney criticó específicamente a su hermana.

“¡No me gusta que mi hermana apareciera en una entrega de premios e interpretara MIS CANCIONES con remixes!” escribió en ese momento. “¡Mi supuesto sistema de apoyo me hirió profundamente!”.

Agregó: “Si eres como mi familia que dice cosas como ‘lo siento, estás bajo una tutela’… probablemente piensan que eres diferente para que puedan jo***te”.

La madre de ambas, Lynne, defendió antes a Jamie Lynn y pidió a los críticos que “dejen” de atacar a su hija menor.