(17 de enero del 2022. El Venezolano).- Enrique Márquez, rector vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, afirmó este lunes que el Poder Electoral debe facilitar la realización del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

“Nosotros deberíamos estar en la posición de facilitar el ejercicio del derecho del revocatorio y el derecho al voto. El CNE debería, al igual que todo el Estado, facilitar el ejercicio de este importante derecho”, manifestó Márquez en una entrevista con Unión Radio.

El 10 de enero se activó el período para solicitar este derecho, establecido en la Constitución, aunque todavía existe un vacío porque no hay una ley específica sobre este proceso.

“Después de la mitad del mandato se puede activar el revocatorio contra cualquier cargo de elección popular. En este caso, el 10 de enero se cumplió la mitad del mandato del presidente de la República. Cumpliendo los requisitos establecidos en la Constitución y en el reglamento, porque no hay una ley sobre referendo, se podría activar o solicitar la activación”, dijo.

“Lo que tenemos es una figura todavía sin desarrollarse, no hay una ley, esa es una deuda que tiene la clase política del país, normar todo esto en una ley. No solamente en lo que respecta al referendo revocatorio, sino a todos los referendos que, aunque aparecen en la Constitución, no se han desarrollado”, añadió.

El rector manifestó que la clase política venezolana tendrá que evaluar la pertinencia, oportunidad y su viabilidad en función de su activación. Y reconoció que el proceso ha resultado traumático en un par de oportunidades.

Precisó que los partidos agrupados en el Movimiento por el Revocatorio necesitarían más de 2 millones de firmas para activarse como movimiento y que, además, harían falta al menos 4 millones de voluntades para solicitar la activación.

“No estamos en democracia perfecta”

“Esto es un camino complicado, difícil, ya queda en manos de los que solicitan la activación el sacar sus cuentas, los elementos de viabilidad para ver si esto es bueno o es malo. No estamos en una democracia perfecta, es obvio decirlo. Creemos que se pueden construir elementos de confianza. Sé que el referendo no es atractivo porque es una solicitud de revocatorio del poder constituido, obviamente estoy seguro que habrá muchas complicaciones en el camino, no creamos que esto va a ser sencillo”, expresó.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral lamentó que las negociaciones en México se hayan congelado porque, consideró, eran un escenario para que las partes pudieran entenderse, tanto del gobierno de Nicolás Maduro como de la oposición democrática.