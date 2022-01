(16 de enero del 2022. El Venezolano).- Ralph Emery, quien se hizo conocido como el decano de las emisoras de música country durante más de medio siglo tanto en la radio como en la televisión, murió el sábado a los 88 años.

Emery falleció pacíficamente por causas naturales, rodeado de su familia, en el Centro Médico Tristar Centennial en Nashville, dijo su hijo, Michael, a The Associated Press. Llevaba una semana hospitalizado.

Comenzando su carrera en pequeñas estaciones de radio y luego pasando también a la televisión, Emery probablemente fue mejor conocido por su trabajo en el canal de cable Nashville Network. De 1983 a 1993, fue presentador del programa de variedades en vivo del canal “Nashville Now”, lo que le valió el título de “el Johnny Carson de la televisión por cable” por su estilo de entrevista. De 2007 a 2015, Emery presentó un programa semanal en RFD-TV, un canal de televisión por cable y satélite.

Fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country en 2007. “El impacto de Ralph Emery en la expansión de la audiencia de la música country es incalculable”, dijo Kyle Young, director ejecutivo del Museo y Salón de la Fama de la Música Country, en un comunicado el sábado. “En la radio y la televisión, permitió que los fanáticos conocieran a las personas detrás de las canciones. Ralph era más un gran conversador que un entrevistador calculado, y fueron sus conversaciones las que revelaron el humor y la humanidad de Tom T. Hall, Barbara Mandrell, Tex Ritter, Marty Robbins y muchos más. Sobre todo, creía en la música y en las personas que la hacen”.

Nacido el 10 de marzo de 1933 en McEwen, Tennessee, Emery asistió a la escuela de radiodifusión en Nashville y consiguió su primer trabajo en la radio en WTPR en Paris, Tennessee. Más tarde trabajó en estaciones de radio en Luisiana y el área de Nashville antes de firmar en 1957 en WSM de Nashville, la estación que transmite el Grand Ole Opry, hasta 1972.

Su autobiografía, “Memories”, salió a la luz en 1991, seguida de “More Memories” en 1993 y “The View From Nashville: On the Record with Country Music’s Greatest Stars” en 1998. Emery presentó “Pop Goes the Country”, un programa de televisión sindicado, de 1974 a 1980. De 1981 a 1983, fue presentador de “Nashville Alive”, en la estación de cable WTBS.

En el programa de entrevistas y variedades “Nashville Now”, Emery se sentó en un escritorio y entrevistó a estrellas de la música country y otros, al igual que Carson conversó con celebridades en el programa “Tonight” de NBC. También tuvo brevemente su propia carrera discográfica a principios de la década de 1960. “No soy cantante y ese fue uno de los mayores problemas”, confesó en una entrevista de 1990.

“Ralph tenía un profundo amor por su familia, sus amigos y sus fanáticos”, dijo un comunicado familiar, y agregó que Emery deja atrás a su esposa, Joy Emery, tres hijos, cinco nietos y siete bisnietos. Los arreglos funerarios estaban pendientes.