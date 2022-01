(16 de enero del 2022. El Venezolano).- Nicolás Maduro realizó su acostumbrada rendición de cuenta de gestión desde el Parlamento aliado y donde habló sobre la pandemia que sigue avanzando en el territorio nacional. De acuerdo a sus declaraciones, está preocupado por el incremento de casos de covid-19 durante los últimos 15 días.

“En la última semana de diciembre y primera semana de enero, Venezuela logró un récord en la disminución de los casos de covid-19 y llegamos a 5 casos por 100.000 habitantes, pero después se expresó la hora loca y hoy, 15 de enero, tengo que decir que hemos llegado a 18 casos por 100.000 habitantes”.

Maduro aseguró que esto representa un “crecimiento exponencial” de contagios en Venezuela, lo que calificó como “preocupante”, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos para que mantengan las medidas de prevención y se vacunen.

“Afortunadamente, tenemos suficientes vacunas para vacunar a toda la población venezolana mayor de 2 años todo 2022”, afirmó. Añadió de acuerdo a lo que indica EFE que en el país caribeño se está inmunizado con la vacuna rusa Sputnik Light, la cubana Abdala y “varias” provenientes de China.

“Así que vamos a cuidarnos, yo he dicho y no quiero que se manipule, que nosotros no renunciamos a las medidas de protección”, apuntó.

Venezuela acumula 452.430 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia, así como 5.376 fallecidos. Como se recordará, desde el pasado mes de noviembre el país se mantiene en una constante flexibilización por órdenes del propio Nicolás Maduro.