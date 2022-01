(16 de enero del 2022. El Venezolano).- El rapero de Miami Wavy Navy Pooh murió en una emboscada mientras conducía con dos niños pequeños, informaron medios locales, indica AP.

El rapero de 28 años, cuyo nombre real era Shandler Beaubien, fue detenido en un semáforo el viernes por la noche cuando un automóvil se frenó y alguien adentro abrió fuego, matándolo, informaron el Miami Herald y WPLG-TV . Dos niños, de 5 y 1 años, y una mujer también estaban en su automóvil, pero no resultaron heridos.

La policía no ha revelado el nombre de la víctima, pero Quality Control, el sello discográfico del rapero, confirmó que era él, informó WPLG. No se han hecho arrestos. Beaubien es mejor conocido por su canción “MIAMI (Murder is a Major Issue). Su video lo muestra agitando una pistola, una escena del crimen escenificada e imágenes de oficiales de policía en escenas de tiro reales.

El Herald informa que Beaubien resultó herido en la pierna durante un tiroteo desde un vehículo mientras conducía hace dos años.