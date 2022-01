(13 de enero del 2022. El Venezolano).- Con Roe v. Wade enfrentando su mayor amenaza en décadas , una nueva encuesta revela que los demócratas ven cada vez más la protección del derecho al aborto como una alta prioridad para el gobierno.

El trece por ciento de los demócratas mencionaron el aborto o los derechos reproductivos como uno de los temas que quieren que el gobierno federal aborde en 2022, según una encuesta de diciembre de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Eso es más que menos del 1% de los demócratas que lo nombraron una prioridad para 2021 y el 3% que lo incluyó en 2020.

Algunos otros temas como la economía, el COVID-19, la atención médica y el control de armas se clasificaron como prioridades más altas para los demócratas en la encuesta, lo que permitió a los encuestados nombrar hasta cinco temas principales. Pero el aumento exponencial en el porcentaje que cita los derechos reproductivos como una preocupación clave sugiere que el tema está resonando entre los demócratas mientras la Corte Suprema considera casos que podrían conducir a restricciones dramáticas en el acceso al aborto.

“El público tiene muchas cosas que quiere que el gobierno aborde”, dijo Jennifer Benz, subdirectora del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. “Haces este tipo de pregunta en un momento de turbulencia económica y en el momento de una pandemia y todas estas otras cosas que suceden, es posible que no esperemos que el aborto llegue a la cima”.

Con una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte Suprema, los republicanos ven esta como su mejor oportunidad en años para anular Roe v. Wade, la decisión de 1973 que legalizó el aborto en todo Estados Unidos. En diciembre, la Corte Suprema dejó vigente una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado y señaló durante los argumentos que defendería una ley de Mississippi que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo. Esa decisión se hará pública en junio.

Calificando las cifras de las encuestas sobre el aborto como “severas”, Benz señaló que la sabiduría convencional sostiene que el aborto es un tema motivador para los republicanos y no para los demócratas. Las investigaciones de las décadas de 1980 y 1990, dijo Benz, “encontraron regularmente que los opositores al aborto tenían actitudes más fuertes y consideraban el tema más importante para ellos personalmente que las personas a favor del aborto”.

Eso puede estar cambiando. Sam Lau, director sénior de medios de defensa del Planned Parenthood Action Fund, cree que más estadounidenses están reconociendo este momento como una crisis para el acceso al aborto.

“Creo que lo que hemos visto es absolutamente un aumento en la conciencia, un aumento en la urgencia, un aumento en la necesidad de contraatacar”, dijo. “Pero sigo pensando que grandes sectores de esta población todavía no creen que el acceso al aborto y el precedente de 50 años que es Roe v. Wade realmente está en juego”.