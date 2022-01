(11 de enero del 2022. El Venezolano).- El millonario estadounidense Robert Durst murió este lunes a los 78 años tan solo tres meses después de que un tribunal de Los Ángeles lo condenara a cadena perpetua por el asesinato de la escritora Susan Berman de un disparo a la cabeza en el año 2000.

Su abogado Chip Lewis confirmó a medios locales que Durst falleció en un hospital de California debido a un paro cardiorrespiratorio.

El empresario, señalado también por la desaparición de su esposa y por el asesinato de uno de sus vecinos, ya había sido hospitalizado en octubre pasado por covid-19 tan solo dos días después de ser condenado, así lo reseña EFE. Durst, era heredero de una de las familias más ricas de Nueva York, que se enriqueció gracias al negocio inmobiliario, aunque en 1994 su padre eligió a su hermano menor Douglas para hacerse cargo de la empresa familiar.

Su historia se relata en la serie documental de HBO “The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst”, un programa dirigido por Andrew Jarecki que el propio Durst propuso, deseoso de que alguien le dejara contar su vida.