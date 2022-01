(11 de enero del 2022. El Venezolano).- El gobernador electo recientemente en Barinas, Sergio Garrido, habló en entrevista con el periodista Vladimir Villegas sobre a quién realmente hay que reconocer como presidente de Venezuela.

“La oposición siempre ha dicho que no reconoce a Nicolás Maduro, pero la realidad es que está mandando y aquí todos obedecen lo que dice Nicolás Maduro. Está en ejercicio (…) Es la verdad, es la realidad, yo no estoy inventando el agua tibia”.

Agregado que “yo no me voy a reunir con otro que no sea Nicolás Maduro, porque él es el que está allí gobernando, porque él es el presidente que está en ejercicio en este momento, lo queramos o no”. A su juicio, “no se trata de gusto, se trata de que es una realidad y hay que entenderla (…) y no se trata de rendirse a sus pies, sino de buscar soluciones”, comentó Garrido ante la pregunta de que, si recibe una llamada de Guaidó o Maduro, cuál respondería primero.

Al ser consultado sobre la posibilidad de activar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, el gobernador barines afirmó que “va a depender no solo de la disposición del pueblo venezolano, sino también de las negociaciones que se puedan realizar en México”.

A su juicio, de acuerdo a lo indicado por Punto de Corte, el diálogo entre la oposición y el oficialismo se debería retomar en México bajo la mediación de la comunidad internacional. “Cuando uno quiere, uno puede. Esa solución tiene que buscarse entre ambas partes”, acotó.