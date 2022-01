(09 de enero del 2022. El Venezolano).- El comité selecto de la Cámara que investiga el ataque al Capitolio está examinando si Donald Trump supervisó una conspiración criminal el 6 de enero que relacionó el plan de la Casa Blanca para detener la certificación de Joe Biden con la insurrección, dicen dos fuentes de alto nivel familiarizadas con el asunto.

El nuevo enfoque del comité sobre la posibilidad de una conspiración marca una escalada agresiva en su investigación al confrontar evidencia que sugiere que el expresidente potencialmente participó en una conducta criminal lo suficientemente atroz como para justificar una remisión al departamento de justicia.

Los investigadores de la Cámara están interesados ​​en saber si Trump supervisó una conspiración criminal después de que las comunicaciones entregadas por el exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y otros sugirieron que la Casa Blanca coordinó los esfuerzos para detener la certificación de Biden, dijeron las fuentes.

El comité selecto tiene varios miles de mensajes , entre los que se incluyen algunos que sugieren que la Casa Blanca de Trump informó a varios republicanos de la Cámara sobre su plan para que el entonces vicepresidente Mike Pence abuse de su papel ceremonial y no certifique la victoria de Biden, dijeron las fuentes.

El hecho de que el comité selecto tenga mensajes que sugieran que la Casa Blanca de Trump ordenó a los miembros republicanos del Congreso que ejecutaran un esquema para detener la certificación de Biden es significativo, ya que podría dar lugar a que el panel considere referencias para posibles delitos, dijeron las fuentes.

Los miembros y los abogados del comité selecto están examinando en primera instancia si al tratar de detener la certificación, Trump y sus ayudantes violaron la ley federal que prohíbe la obstrucción de un procedimiento del Congreso, la sesión conjunta del 6 de enero, dijeron las fuentes.

El comité selecto cree, dijeron las fuentes, que Trump puede ser culpable de un cargo de obstrucción dado que no intervino durante horas para detener la violencia en el Capitolio perpetrada por sus partidarios en su nombre.

Pero el comité selecto también está analizando si Trump supervisó una conspiración ilegal que involucró la coordinación entre los “elementos políticos” del plan de la Casa Blanca comunicado a los legisladores republicanos y grupos extremistas que irrumpieron en el Capitolio, dijeron las fuentes.

Ese sería probablemente el cargo más grave por el cual el comité selecto podría considerar una remisión, ya que considera una variedad de otras conductas delictivas que han surgido en las últimas semanas desde la obstrucción hasta el posible fraude electrónico por parte del Partido Republicano.

La vicepresidenta del comité selecto, la congresista republicana Liz Cheney, hizo referencia al cargo de obstrucción cuando leyó el código penal antes de que los miembros votaran unánimemente en noviembre pasado para recomendar a Meadows en desacato al Congreso por negarse a testificar.

The Guardian informó anteriormente que Trump dirigió personalmente a los abogados y operadores políticos que trabajaban desde el hotel Willard en Washington DC para encontrar formas de evitar que la certificación de Biden ocurriera el 6 de enero, solo unas horas antes del ataque al Capitolio.

Pero los investigadores de la Cámara aún tienen que encontrar evidencia que vincule a Trump personalmente con el ataque al Capitolio, dijeron las fuentes, y en última instancia solo pueden recomendar referencias para el cargo de obstrucción directa, que ya se ha presentado contra alrededor de 275 alborotadores, en lugar de conspiración.

El departamento de justicia aún podría acusar a Trump y sus ayudantes por separado de la investigación del comité selecto, pero una de las fuentes dijo que el panel, a mediados de diciembre, no tenía idea de si la agencia estaba examinando activamente la posible criminalidad del expresidente.

Un portavoz del comité selecto se negó a comentar sobre los detalles de la investigación. Un portavoz del departamento de justicia se negó a comentar si la agencia había abierto una investigación penal contra Trump o sus aliados más cercanos el 6 de enero.

Aún así, el comité selecto parece estar avanzando hacia hacer al menos algunas referencias, o recomendaciones alternativas en su informe final, que un fiscal agresivo en el departamento de justicia podría usar para realizar una investigación criminal, dijeron las fuentes.

El comité selecto está examinando la evidencia principalmente para identificar reformas legislativas para evitar que se repita el plan de Trump para subvertir las elecciones, pero los miembros dicen que si encuentran que Trump violó la ley federal, tienen la obligación de remitirlo al departamento de justicia.

Enviar una referencia penal al departamento de justicia, esencialmente una recomendación para el enjuiciamiento, no tiene peso legal formal, ya que el Congreso carece de la autoridad para obligarlo a abrir un caso, y los investigadores de la Cámara no tienen autoridad para acusar a los testigos de un delito.

Pero una remisión criminal creíble del comité selecto podría tener un efecto político sustancial dada la importancia de la investigación del 6 de enero y ejercer presión sobre el fiscal general, Merrick Garland, para que inicie una investigación o explique por qué podría no hacerlo, reportó The Guardian.

Las discusiones internas sobre referencias criminales se intensificaron después de que las comunicaciones entregadas por Meadows revelaran alarmantes líneas de comunicación entre la Casa Blanca de Trump y los legisladores republicanos durante el 6 de enero, dijeron las fuentes.

En un intercambio publicado por el comité selecto, un legislador republicano envió un mensaje de texto a Meadows para disculparse por no llevar a cabo lo que podría haber significado un golpe de estado, diciendo que el 6 de enero fue un “día terrible” no por el ataque, sino porque no pudieron detenerlo. La certificación de Biden.

El comité selecto cree que mensajes como ese texto, así como los comentarios de un republicano en la Cámara cuando el Capitolio fue atacado, podrían representar una parte de una conspiración de la Casa Blanca para obstruir la sesión conjunta, dijeron las fuentes.

Al hacer referencia a las objeciones a seis estados, el texto también parece coincidir con un memorando escrito por el abogado de Trump, John Eastman, que sugería presentar objeciones a seis estados, lo que aumenta el espectro de que la Casa Blanca distribuyó el plan más ampliamente de lo que se sabía anteriormente.

Bennie Thompson, presidente del comité selecto, agregó en ABC la semana pasada que la investigación había encontrado evidencia que sugería que los eventos del 6 de enero “parecían ser un esfuerzo coordinado por parte de varias personas para socavar las elecciones”.

El abogado del comité selecto indicó en su informe de desacato al Congreso para Meadows que tenían la intención de preguntarle al exjefe de gabinete de Trump sobre las comunicaciones que entregó voluntariamente, antes de que rompiera un acuerdo de cooperación y se negara a testificar.

Thompson también sugirió a los periodistas que cree que Meadows dejó de cooperar con la investigación en parte debido a la presión de Trump, pero el comité selecto no ha abierto una investigación separada sobre intimidación de testigos sobre el expresidente, dijo una de las fuentes.