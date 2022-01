(09 de enero del 2022. El Venezolano).- El exgobernador del estado Falcón, José Curiel, falleció la noche de este sábado 8 de enero informaron amigos del político en redes sociales.

“Falleció José Curiel, venezolano de excepción, extraordinario ministro de Obras Públicas y gobernador del estado Falcón. Una oración en su memoria y un aplauso a su talento y bondad. Luchó con la enfermedad por muchos años sin rendirse jamás. Hoy descansa en la Paz del Señor”, dijo el profesor de la Ucab, José de Viana.

Curiel estaba en una clínica en Caracas desde el pasado 28 de diciembre, producto de una enfermedad preexistente.

La periodista Joanne López dijo que Curiel, de 84 años de edad, sufría desde hace varios años cáncer de pulmón.

Fue gobernador de Falcón por un período, entre los años 1996 y 2000, el segundo mandatario de esa entidad occidental en ser elegido por votación universal, directa y secreta.

José Curiel militó en el partido Copei. Se desempeñó como ministro de Obras Públicas entre 1969 y 1973 bajo el gobierno de Rafael Caldera, años en los que impulsó proyectos para su estado como el hospital de Coro, el puerto de ferrys y el aeropuerto Josefa Camejo, además de impulsar la Zona Libre de Paraguaná.

También ejerció como diputado del extinto Congreso Nacional y era columnista de diferentes medios de comunicación.

Reacciones

“En el año 1973 se inauguró en Caracas «el segundo puente» sobre la Autopista del Este con una longitud de 1.185 metros. Ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas bajo la conducción del ing. José Curiel. Sólo una muestra de las múltiples obras viales durante su gestión”, dijo Abraham Martínez en Twitter, sobre las obras que impulsó Curiel.

«Hoy ha partido de este mundo el Ing. José Curiel, figura destacada de la democracia cristiana venezolana, ex ministro, ex gobernador y ex parlamentario. Deja una valiosa hoja de servicios al país. Hago llegar mis condolencias a toda su apreciada familia», escribió César Pérez Vivas.

Además, Ramón Guillermo Aveledo lamentó su deceso: “José Curiel, joven ministro con obra reconocida, diputado, Gobernador de su natal Falcón, dirigente socialcristiano, fue un patriota útil a Venezuela. Sus amigos lo extrañaremos y al país siempre le harán falta ciudadanos como él”.

Su familia emitió el siguiente comunicado:

“El día de ayer 8 de enero, nos dejó físicamente José Curiel Rodríguez, como consecuencia de una complicación derivada de una condición pulmonar preexistente. Exministro de Obras Públicas, exdiputado por la Asamblea Nacional y ex gobernador de Falcón, su legado se extiende más allá de lo tangible, siempre entregado al trabajo por una mejor Venezuela. Fue un hombre de sueños y valores cristianos incuestionables, bisabuelo, abuelo y padre amoroso y un ser humano que vivió desde la coherencia y el ejemplo. Dios lo tenga en su santa gloria”.