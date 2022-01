(08 de enero del 2022. El Venezolano).- Selena Gomez aseguró que es “maravilloso” crecer y ya no tener que preocuparse “por lo que diga la gente”.

Previo a su cumpleaños número 30 en julio, la cantante de Rare dijo que solía tener “miedo” de crecer, pero que ahora “no podría estar más emocionada” con su vida.

En una nueva entrevista con People, Gomez reveló: “Me encanta crecer. Cuando era más joven, me daba miedo, y pensaba que a estas alturas mi vida se vería muy diferente.

“Pero ahora pienso: ‘Wow, esto no es lo que esperaba, y no podría estar más emocionada’, Ha dejado de importarme lo que dice la gente, y eso ha sido maravilloso”.

La cantante de 29 años, cuyo cumpleaños es el 22 de julio, ha estado actuando y cantando desde los 10 años, cuando apareció junto a su compañera, la estrella de Disney Demi Lovato, en Barney &Friends.

Saltó a la fama en la adolescencia protagonizando la serie de Disney Wizards of Waverly Place, en el papel de Alex Russo, y, más recientemente, apareció en el show de Disney+ Only Murders In the Building.

También tiene una próspera carrera en la industria de la música y ha lanzado seis álbumes. Los primeros tres los lanzó mientras estaba en una banda llamada Selena Gomez & The Scene, que entró en una pausa permanente en 2012.

Desde entonces, Gomez ha actuado y lanzado álbumes de estudio como solista. Ha tenido varias parejas famosas, incluyendo a Nick Jonas en 2008 y a Justin Bieber, con quien rompió y volvió varias veces entre 2010 y 2018.

Gomez le contó a People que estaba “emocionada” de entrar en una nueva década de su vida, que estará marcada por la cuarta y última película de Hotel Transylvania. Gomez ha estelarizado la franquicia dando voz a Mavis durante diez años.

La actriz admitió que fue “agridulce” despedirse de la franquicia, pero que “la pasaron muy bien”.

“Tenía 20 años cuando hicimos la primera película, y ahora estoy a punto de cumplir 20, así que es muy loco. Muchas cosas han cambiado para mí de muchas buenas maneras”, agregó.

Gomez recibió recientemente su primera nominación al Grammy por su último álbum, Revelación, que compite como Mejor Álbum Pop Latino.

La cantante confesó a Variety en diciembre que “lloró mucho” cuando supo sobre la nominación de su disco en español.

“Es algo que no solo significa mucho para mí, sino también para mi familia y mi herencia” contó a la revista.

“Trabajé muy duro para intentar que el sonido fuera tan auténtico y real como fuera posible. Hacerlo fue mucho más difícil que cualquier otro álbum que he hecho. Fue realmente desafiante”.