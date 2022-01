(08 de enero del 2022. El Venezolano).- La duquesa de Cambridge, que cumple 40 años el domingo, se ha convertido en la realeza confiable de Gran Bretaña.

Después de la tormentosa partida del Príncipe Harry y Meghan a California en 2020, la muerte del Príncipe Felipe el año pasado y ahora las acusaciones de abuso sexual contra el Príncipe Andrew, la ex Kate Middleton permanece en el ojo público como la sonriente madre de tres hijos que puede consolar a los padres afligidos en hospicio para niños o asombrar a la nación tocando el piano durante un concierto de Navidad televisado.

“Esta es la mujer que era la plebeya que se casó con un miembro de la familia real y que no se ha equivocado, no ha causado ninguna vergüenza”, Katie Nicholl, autora de “Kate: The Future Queen”. “No ha sido un año fácil y, sin embargo, de alguna manera, Kate parece ser un faro en todo esto”.

En un momento en que la Casa de Windsor se enfrenta a más controversias de las que le corresponden, la esposa del príncipe William ha ganado elogios por su compromiso con la educación temprana, el arte y la música. Las organizaciones benéficas a las que apoya hablan con entusiasmo de su voluntad de involucrarse personalmente en sus causas.

A Olivia Marks-Woldman le conmovió el cuidado que puso Kate al fotografiar a los supervivientes del Holocausto Steven Frank e Yvonne Bernstein para una exposición patrocinada por el Holocaust Memorial Day Trust. Antes de la sesión, la duquesa pasó tiempo aprendiendo las historias de sus modelos y usó el conocimiento para componer las fotos, dijo Marks-Woldman, director ejecutivo de la fundación.

“Fue una participación realmente involucrada y reflexiva”, recordó. “Pero incluso después de que se tomaron esas fotografías, la duquesa apoyó el proyecto y apoyó a Steven e Yvonne y se interesó en ellos y les envió tarjetas de Navidad, los invitó al servicio de villancicos en la Abadía de Westminster recientemente y ha sido maravilloso”.

Tracy Rennie, subdirectora ejecutiva de East Anglia’s Children’s Hospices, tiene un relato similar del día que Kate visitó una de las instalaciones de la organización en 2019. La duquesa accedió a hablar con los padres y otros familiares de un niño que había muerto recientemente porque querían conocerla, a pesar de que su dolor aún era crudo.

“En realidad, fue una conversación de mucho apoyo, hasta el punto de que nos reíamos y bromeábamos juntos como familia antes de irnos; no te lo imaginas en una situación tan difícil”, dijo Rennie. “Se sintieron absolutamente honrados de que ella se hubiera tomado el tiempo y estaban abrumados por el hecho de que ella era una ‘persona normal’, sus palabras, no las mías. Sentían que a ella realmente le importaba”.

Kate es miembro de la realeza por elección, no por nacimiento.

Hija de una azafata y un despachador de vuelo, Catherine Elizabeth Middleton nació en Reading, Inglaterra, el 9 de enero de 1982, y creció con una hermana menor, Pippa, y un hermano menor, James.

Los Middleton, de un área acomodada de Berkshire, al oeste de Londres, se mudaron a Jordan cuando Kate tenía 2 años debido al trabajo de su padre. Regresaron a Inglaterra en 1986 y Kate asistió al exclusivo Marlborough College, donde practicó deportes como hockey, tenis y netball.

Fue en la Universidad de St. Andrews en Escocia donde Kate conoció al príncipe Guillermo, el hijo mayor de la fallecida princesa Diana y segundo en la línea de heredero del trono británico después de su padre, el príncipe Carlos.

Primero amigos y luego compañeros de casa junto con otros dos estudiantes, William y Kate se vincularon sentimentalmente alrededor de 2004, cuando fueron fotografiados juntos en un viaje de esquí en Suiza. Kate se graduó en 2005 con una licenciatura en historia del arte y una relación incipiente con el príncipe.

William se quejó de la intrusión de la prensa y los abogados de Kate pidieron a los editores de periódicos que la dejaran en paz. Aun así, los medios británicos siguieron cada giro en su relación, incluida una breve separación en 2007. William reconoció más tarde que el romance de la pareja se tambaleó durante varios meses y dijo que ambos eran jóvenes y estaban tratando de encontrar su camino.

Los tabloides la apodaron “Waity Katie” por su paciencia durante su noviazgo. La pareja finalmente se casó en la Abadía de Westminster en 2011. Tienen tres hijos.

Durante 11 años bajo el microscopio real, Kate ha evitado en gran medida las críticas al adoptar la máxima real “nunca te quejes, nunca expliques”.

Esto fue evidente el año pasado cuando Meghan, la duquesa de Sussex, alegó en una entrevista con Oprah Winfrey que Kate la había hecho llorar durante un desacuerdo sobre los vestidos de niña de las flores en el período previo a la boda de Meghan y Harry en 2019. Kate y el palacio respondieron con silencio.

Sin embargo, Kate todavía tiene la capacidad de sorprender.

Para un concierto de villancicos de Nochebuena en la Abadía de Westminster, se sentó al piano y acompañó al cantante escocés Tom Walker en “For Those Who Can’t Be Here”, una canción inspirada en la pérdida y la separación durante la pandemia.

Si bien no era un secreto que Kate había estudiado el instrumento, la interpretación pregrabada durante un concierto televisado a nivel nacional fue algo completamente nuevo. Walker dijo que no sabía qué esperar cuando el palacio sugirió que la duquesa podría acompañarlo para interpretar la nueva canción en el evento.

“Era esencialmente, para la duquesa, una gran apuesta”, dijo Walker a la AP. “Realmente es saltar al fondo y esperar que puedas nadar. Porque tendría mis propias reservas acerca de ir a un lugar para tocar con la banda de otra persona en una canción que no había escrito y lograrlo con absoluta gracia. No es algo fácil, así que debe haber sido todo un desafío”.

El biógrafo Nicholl, que ha observado a Kate durante años, dijo que la actuación ofrece una idea del carácter de Kate, describiéndola como valiente y segura de sí misma, una persona consciente de sus fortalezas.

Con la reina Isabel II preparándose para celebrar 70 años en el trono a finales de este año y el enfoque directo en la longevidad de la monarquía, el lugar de Kate como esposa de un futuro rey y madre de otro será aún más importante.

“Creo que la monarquía está en buenas manos”, dijo Nicholl.