(08 de enero del 2022. El Venezolano).- El gobernador Ron DeSantis dijo que el estado enviará 1 millón de pruebas de COVID-19 en el hogar, dando prioridad a hogares de ancianos, centros de atención a largo plazo y personas mayores que necesitan pruebas.

Hizo el anuncio en una conferencia de prensa en West Palm Beach, parado detrás de un cartel que decía “Los adultos mayores primero” en el Centro de Rehabilitación de Palm Beaches en 301 Northpoint Parkway.

A partir del jueves, las pruebas autoadministradas se enviarán a todos los hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo del estado, dijo DeSantis. Luego pueden solicitar kits adicionales según sea necesario.

El estado también comenzará a poner los kits a disposición de las comunidades de personas mayores.

DeSantis estuvo acompañado en el anuncio por el cirujano general estatal Joseph Ladapo, el director de manejo de emergencias Kevin Guthrie y Simone Martiller, secretaria de la Agencia para la Administración de la Atención Médica.

El gobernador reiteró el mensaje de Ladapo de principios de esta semana de que los floridanos sin síntomas de COVID-19 no deben apresurarse a hacerse la prueba . Esa guía ha sido criticada por algunos expertos médicos que dicen que las pruebas siguen siendo cruciales para prevenir la propagación del virus.

“Nuestra opinión sobre las pruebas es que si eres joven y saludable, no necesitas estar corriendo y haciéndote pruebas todos los días”, dijo DeSantis, según Local 10.

“Si solo es alguien que no tiene síntomas y no está en riesgo de nada significativo, salir y hacerse muchas pruebas no se considera una prueba de alto valor”.

Ladapo dijo el jueves que Florida está practicando una “salud pública sensata” al priorizar a los miembros de la comunidad con mayor necesidad de pruebas.

Se le preguntó a DeSantis si se había hecho la prueba de COVID-19 recientemente y dijo que no, ya que no había experimentado síntomas.

El gobernador dijo que la cantidad de personas que terminan con ventiladores debido a la variante omicron es mucho menor que durante el aumento de verano de la variante delta. Dijo que los pacientes más gravemente enfermos en los hospitales todavía tienden a sufrir la variante delta.

DeSantis también está pidiendo más tratamientos con anticuerpos monoclonales para los floridanos.

“A medida que ve que aumenta la prevalencia, ve que aumenta la demanda del monoclonal y queremos satisfacer la demanda de personas de alto riesgo”, dijo.

El miércoles, el estado reportó casi 60,000 nuevos casos de COVID-19 a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La semana pasada, Florida batió varios récords de cantidad de casos reportados en un solo día desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, alcanzando casi 76,000 casos nuevos en la víspera de Año Nuevo.

Fuera del tema del coronavirus, también se le preguntó a DeSantis sobre el ataque fatal del 6 de enero en el Capitolio de los EE. UU. de hace un año. El gobernador republicano dijo que no cree que a muchos floridanos les interese y que no miraría la cobertura del jueves, calificándola de “Navidad” para “los medios de DC-Nueva York” y diciendo que presentaba una oportunidad para ” difamar a cualquiera que alguna vez apoyó a Donald Trump”.