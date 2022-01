(06 de enero del 2022. El Venezolano).- Concepto. buscando metas óptimas y el gusto de realizar las cosas siempre mejor y/o con valor agregado, proactivamente.Trátase de una actitud que en su dispositivo se define por aspectos muy específicos: 1. Realizar cosas paso a paso, concienzudamente; 2. Asumirse en la acción de un riesgo moderado; 3. Estimularse ante una situación de reto, por lo cual no se interesaría en situaciones donde no haya riesgo. 4. Búsqueda de metas sucesivas y 5. Disponer de un punto de relación y/o criterio en ambos sentidos (positivo y negativo) – “feedback”o retroaacción, análogo a las pruebas del instrumental de vuelo (proeficiencia del equipo), que efectúa todo piloto aviador, por la “taxiway” y/o pista de todaje. Pero, según McClelland, las personas se motivan o se “mueven hacia algo”, sujetas a unos tres tipos de impulso y/o motivación diferentes: la motivación de logro, ya descrita, de poder y de afiliación, así como de las múltiples disyuntivas que podrían resultar ya que toda persona tendría no solo una motivación principal y/o dominante, sino que según vaya asociada (influida) de las otras dos, los efectos podrían resultar diferentes por el logro del objetivo en ciernes.

Escrito por Isaías A. Márquez Díaz

MOTIVACIÓN de PODER (socialización)

Sería la necesidad interior que determina la actitud de toda persona por el objetivo de influir a otro semejante nuestro o sobre un grupo de los mismos. Este tipo de motivación se caracteriza, fundamentalmente, por la necesidad de influir, de lograr que otros lleguen a compartir nuestros sentimientos y puntos de vista. Es el intento por controlar, regulando las condiciones de vida de otras personas o adquiriendo conocimientos que puedan afectar, ciertamente, la vida o actitudes de otros. Oficios como los de maestro, médico, trabajador social, misionero religioso son típicos del poder socializado que se desempeña considerándolo como acción en beneficio de los demás.

MOTIVACIÓN de AFILIACIÓN

Responde a una necesidad afectiva, asocada al sentimiento de la amistad. Se caracteriza, además, por un deseo profundo de gustar, de aceptación. De establecer, restablecer o mantener una relación cálida y directa con un semejante o un conjunto de estos.

