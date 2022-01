(04 de enero del 2022. El Venezolano).- La Asamblea Nacional de 2015 aprobó la reforma parcial del Estatuto de Transición, dando continuidad constitucional a la presidencia encargada de Juan Guaidó. La aprobación se dio con excepción de votos salvados de los parlamentarios Luis Barragán y Dignora Hernández.

Con ello se extiende el mandato de la cámara por un período de 12 meses a partir del próximo 5 de enero y del gobierno interino. Además, se suprime el centro de gobierno, se elimina el consejo político y se reducen los jefes diplomáticos, reseñó El Nacional

El diputado Juan Pablo Guanipa, durante la discusión, detalló que también se designan representantes en juntas internacionales, así como una vez al mes participación de la comisión delegada para informar sobre condición de los activos.

La sesión

La sesión fue abierta por el diputado por el partido Acción Democrática, Williams Dávila, quien reiteró que tanto el gobierno interino y la Asamblea Nacional continúan siendo las principales herramientas de lucha contra Nicolás Maduro.

“El gobierno de Juan Guaidó y la AN a través de la comisión delegada es una herramienta de lucha que nos acerca a ese objetivo. No tiene sentido entrar al mundo de la autoflagelación.Para nadie es un secreto que ha sido un trabajo arduo, no ha sido fácil analizar esta ley del estatuto que rige la democracia, se han consultado los juristas expertos en derecho constitucional”, expresó.

A su juicio, con la aprobación del Estatuto de Transición se está dando un mensaje a la comunidad internacional. “Vamos a seguir en la lucha y mantener viva la esperanza del pueblo, ese es nuestro deber, que sepan que no nos estamos rindiendo”.

Seguidamente el vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia (PJ), sostuvo que apoya la reforma del Estatuto de la Transición y da continuidad constitucional a la Presidencia encargada de Juan Guaidó.

“Esta reforma del Estatuto se redimensionan algunas estructura con la idea de desburocratizar el mandato del gobierno interino y no perder el foco. Se suprime el centro de gobierno y otras instancias gubernamentales”, comentó.