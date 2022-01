(03 de enero del 2022. El Venezolano).- Los presidentes, que cumplieron con su trabajo y los que no, desde 1899 al 2021. Pocos realizaron en forma excelente, esta pastoral e importante misión, excepto, Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, Antonio Guzmán Blanco, Marcos Pérez Jiménez, Raúl Leoni y me atrevería a decir que hasta Juan Vicente Gómez, con sus desmanes, por lo menos pago las deudas de Venezuela, por la que había sido bloqueada, Algún otro, que hizo un buen trabajo, meritorio y moralista, con honestidad, dando paso a una incipiente democracia, escogidos algunos de acuerdo a su curriculum y actividades políticas realizadas, más malas que buenas, y que son responsables, por la realidad venezolana. Con opinión realista y apolítica, sin apasionamientos partidistas, ante los hechos, objetivos claros y patriotismo, tanto militares como civiles.

Escrito por Carlos Méndez Martínez.

Los que la modernizaron y desarrollaron, otros que fueron un poco más de lo mismo o ayudaron a destruir, lo que habían hecho otros, el caso Pérez Jiménez, con un excelente trabajo, creo que el mejor, con legalidad, modernización, pero estricto duramente, en lo que era seguridad, y aparición del comunismo o socialismo, siendo saboteado por Acción Democrática, ante la inconveniencia de que Marcos Pérez, apoyara candidatos con tendencias comunistas o socialistas, como los del Triunvirato, y que cuando tuvieron su oportunidad demostraron su ineficiencia e ineficacia. Integraron las famosas 4 décadas, llevándola a la quiebra y al desastre, AD junto a Copei, en la fracturada democracia, durante 40 años, son los verdaderos culpables, que dieron paso a una Quinta República Socialista, que le puso la guinda al pastel, desmeritada, deshonesta, inmoral, narcos terroristas, como fue la del Tcnel Hugo Chávez y la Ilegal del civil Colombiano, Nicolás Maduro Moros, en contra de nuestra Constitución y el militar fracasado, Diosdado Cabello con su apoyo, con un tropel de bandidos, eliminando prácticamente la legitimidad y la legalidad, destrozando el País, eliminándole y dejando de cumplir las leyes venezolanas, ese incumplimiento social, económico y de seguridad, con honestidad, ante el ejemplo exitoso de Pérez Jiménez y de los presidentes nombrados, con anterioridad, más una que otra gestión, más mal que bien y positiva de AD y Copei, administraciones y recursos cada vez mayores, y entre más dinero ingresaba, se mal gastaba y se robaba; la calidad de vida del Venezolano empeoraba, no tenían dinero, que antes sobraba, iban quedando empobrecidos, excepto los inmorales, deshonestos, narcotraficantes y contrabandistas, traidores, politiqueros de oficio, las cabezas de cada gobierno se harían millonarios y el pueblo desmejoraba, por ello hay que separar, los que modernizaron el país y su buen comportamiento administrativo, los que hicieron, lo poco que tenían que hacer y los que no hicieron nada durante sus gestiones.

Es importante saber que soy apolítico, que viví parte de mi vida en esos gobiernos sin ser Perejimenista o partidista, que no tengo favoritismo con nadie en particular, acogido a la legislación venezolana, que permanecí en el País Venezolano, todo el tiempo de la fatídica, desastrosa, deshonesta y criminal dictadura socialista. Pero soportaba el mal gobierno, la mala gestión, sin pretensiones de ocultar o favorecer algún partido o personaje, al que se tilda de Dictador por congraciarse o no, permitió con ensañamiento, el robo y hurto, que destrozo el País y solo la realidad prevalece y nuestro modus vivendi lo demostraría, cada día más, Al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios. La historia lo ha demostrado y continuara demostrándolo a futuro, el trabajo realizado por estos presidentes principalmente, entre el siglo XIX al XX.

Testigos del Asesinato a un País, no solo hermoso, productivo, rico, capaz, con personajes ilustres y la variedad que lo exterminaron, temo y creo que moriré, esperando que renazca como el Ave Fénix. Que quedo hasta sin cenizas en el tiempo y el viento comunista- socialista, las esparció en el horizonte, en espera de su entierro. Achacándole a los militares y buscando culpables, sin mirarse en el espejo, porque de hacerlo, esa imagen que aparezca allí, es el culpable, cobarde, delincuente, mal nacido y traidor, Como autor de este artículo, debo manifestar que no creo en los politiqueros de oficio, soy completamente apolítico y creyente de la meritocracia y la Democracia, pero con una excelente imposición de las leyes y sus sanciones, sin distinción de clases, partidos, raza y color, sin excepciones, veremos las diferencias de un venezolano.