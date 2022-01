(02 de enero del 2022. El Venezolano).- Un asteroide masivo, más del doble del tamaño del Empire State Building en Nueva York, llegará a 1.2 millones de millas de la Tierra el próximo mes, según la NASA.

La roca espacial, llamada 7482 (1994 PC1), no representa una amenaza para la Tierra, ya que estará cinco veces más lejos del planeta que la Luna, ya que se mueve a 43.000 mph, informó Daily Mail. Dicha roca cuenta con 3280 pies de diámetro, y tras su paso cercano el 18 de enero de 2022 a las 16:51 ET (21:51 GMT), no volverá a acercarse a la Tierra otra vez hasta el año 2105.

Según el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, es un ‘objeto potencialmente peligroso’ ya que cruza la órbita de la Tierra mientras viaja alrededor del Sol.

Tendrá una magnitud de 10 cuando se acerque, lo que lo dejará fuera del alcance del ojo desnudo y de la mayoría de los binoculares, pero debería ser visible con un telescopio de jardín trasero, reseñó Diario Las Américas.

“Un asteroide de este tamaño golpea la Tierra aproximadamente cada 600.000 años“, indicó EarthSky.

Tal y como reveló el New York Post, este enorme cuerpo “fue descubierto el 9 de agosto de 1994, de ahí su designación, por Robert McNaught en el Observatorio Siding Spring en Australia”.

Como explica la NASA en su página, “los objetos cercanos a la Tierra son asteroides y cometas con órbitas que los llevan a menos de 120 millones de millas (195 millones de kilómetros) del Sol, lo que significa que pueden circular a través del vecindario orbital de la Tierra. La mayoría de los objetos cercanos a la Tierra son asteroides que varían en tamaño desde unos 10 pies (unos pocos metros) hasta casi 25 millas (40 kilómetros) de ancho”.

Y agrega que “la órbita de cada objeto se calcula encontrando la ruta elíptica a través del espacio que mejor se ajusta a todas las observaciones disponibles, que a menudo abarcan muchas órbitas durante muchos años o décadas. A medida que se realizan más observaciones, la precisión de la órbita de un objeto mejora ampliamente y es posible predecir dónde estará un objeto en años o incluso décadas en el futuro, y si podría acercarse a la Tierra”.