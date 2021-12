(30 de diciembre del 2021. El Venezolano).- Twitter se ha convertido en una red social donde muchos usuarios aprovechan el espacio y la magnitud de esta para denunciar una situación en relación con el asistente de voz Alexa. Recordamos que este producto ha sido desarrollado por Amazon, y es el centro de la polémica de una denuncia realizada por una madre.

La madre llegó a denunciar por Twitter que el aparato pidió a una niña de 10 años que pusiese una moneda en un enchufe. Según la mujer, el asistente de voz dijo lo siguiente: “Aquí hay algo que encontré en la web. Según ourcommunitynow.com:

El desafío es simple: conecte un cargador de teléfono a la mitad de su recorrido en un enchufe de pared, luego toque las clavijas expuestas con una moneda”, reseñó HD Tecnología

Amazon ya ha modificado su dispositivo

Afortunadamente, la niña no siguió la sugerencia de Alexia, por lo que no puso ninguna moneda en el enchufe. Desde la marca no se tardó en ponerse en contacto con Kristin Livdahl, para que explicase con detalle lo que pasó. Finalmente, la BBC ha asegurado que Amazon ha logrado encontrar una solución al problema.

Así pues, Amazon se ha visto obligado a modificar por completo a Alexa, pidiéndole que no volviese a proponer este tipo de retos ni ningún otro que pueda llegar a ser peligroso o pusiese en riesgo la vida de alguien.

El Penny Challenge, el nuevo reto viral de Tik Tok

Este nuevo reto se hizo muy viral y famoso desde hace unos meses en la red social Tik Tok. Recordamos que en esta aplicación acaban surgiendo siempre nuevos desafíos. Pese a que la mayoría de ellos son sencillos y divertidos, algunos pueden resultar más que peligrosos.

El reto del que hablamos en cuestión tiene nombre y apellido y es conocido como el Penny Challenge. Tal y como Alexa llegó a asegurar, el reto es sencillo de realizar: debemos enchufar el cargador del teléfono de forma parcial en el enchufe y dejar caer una moneda en la ranura desde arriba.