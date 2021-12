(30 de diciembre del 2021. El Venezolano).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha defendido que en el país centroamericano rige una “democracia plena”, al tiempo que ha acusado a sus opositores de pedir “un golpe de Estado”.

En un acto celebrado en la capital, San Salvador, Bukele ha indicado que en el país hay libertad de prensa y que cada persona puede decir o “postear” lo que quiera en sus redes sociales, igual que los periodistas, que pueden publicar “lo que quieran”, según reseñó Europa Press.

“Sacan el mismo refrito 14 veces y nadie lo lee y lo vuelven a sacar, venden sus periódicos, le suben el precio, que nadie se los compre no es problema mío”, ha señalado.

En este sentido, ha rechazado las críticas a su Gobierno, centradas en el deterioro de la democracia en El Salvador, y ha afirmado que sus opositores intentan frenar sus proyectos a través de medios de comunicación, ONG y sus “amigos” de la comunidad internacional. “Hasta están pidiendo un golpe de Estado”, ha agregado.

“Quieren recurrir a sus amigos de la comunidad internacional, les dicen que aquí hay dictadura, que no hay democracia, que no se puede expresar, que aquí la gente no puede votar, que aquí la gente no puede hablar, que los periodistas están encarcelados en una burbuja invisible”, ha protestado, según ha recogido el diario salvadoreño ‘El Mundo’.

Las críticas contra el Gobierno de Bukele, vertidas por la sociedad salvadoreña, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o el Gobierno de Estados Unidos, entre otros, se han centrado en denunciar un “declive” en su democracia, después de acciones como la destitución de jueces del Tribunal Supremo del país centroamericano.

Una encuesta del diario salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’ publicada a mediados de diciembre reveló que el 85,1 por ciento de los salvadoreños aprueba la gestión del presidente, que lleva en el cargo dos años y medio.