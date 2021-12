(28 de diciembre del 2021. El Venezolano).- El exgrandeliga venezolano Omar Vizquel confirmó su divorcio con Blanca García.

A través de un comunicado Vizquel manifestó que “el proceso de divorcio entre la señora Blanca García y yo, finalizó este miércoles (22 de diciembre) en la corte que llevaba el caso”.

Asimismo, Vizquel explicó que su ex esposa recibirá económicamente lo que le corresponde en concordancia con la justicia.

Por otra parte, señaló que durante el proceso de divorcio, las denuncias sobre la supuesta violencia de género fueron descartadas por la jueza. “Mis abogados demostraron, consignando la copia del expediente, que las mismas fueron desestimadas”, destaca el escrito.

“Reitero lo que he dicho siempre, Blanca García no fue víctima de violencia doméstica mientras estuvo casada conmigo y por ello sus denuncias no trascendieron de las redes sociales”, acotó.

Asimismo, reveló que el único caso pendiente en su contra, es el que tiene que ver con el incidente del empleado del clubhouse que fue reportado en trabajos periodísticos. “No puedo hacer comentarios porque es una investigación que está activa, pero tengan la seguridad de que los hechos reflejados no se ajustan a la realidad de lo ocurrido y cuando sea posible también quedará aclarado”, sostuvo.