(28 de diciembre del 2021. El Venezolano).- El tema es tan importante y obligatorio de cumplir, si queremos que en Venezuela, se le dé una voltereta y no aceptar más a Delincuentes, politiqueros, policías y militares. Inmorales, que han sido la perdición del País, en todos los momentos, por un carguito, una caja de Clap (podrida) que no cumplen en nada con las medidas sanitarias.

Escrito por Carlos Méndez Martínez

Lo grave es que no solo las cajas, son los desastres y lo faltante como luz, gasolina, alimentos etc. Se requiere de nuevos líderes, serios y capaces, estamos faltos de medidas y sanciones legales, que corrijan las conductas y comportamientos delincuenciales, no solo de nuestros ciudadanos y funcionarios policiales, la separación de poderes, es urgente y comenzar a trabajar, el nuevo poder Judicial en el exilio, en una nueva constitución tipo 1811, con las correcciones requeridas, aplicación del código penal y código de enjuiciamiento criminal, las sanciones de acuerdo al delito cometido, cambiar el estilo por el tipo EE.UU. o Singapur, del que hablaremos después. Sépase que está comprobado en los EE.UU., según el Gral. Mac Namara, quien dice: no hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo” y esa seguridad es la que requiere las leyes y las sanciones a cumplir y lograr ese desarrollo, los políticos venezolanos en vez de lograr llevarnos al primer mundo, y dejar de ser tercer mundistas, vamos hacia atrás como el cangrejo, para ello el cumplimiento estricto de las normas y las sanciones que influyan en el bienestar y seguridad en todos los órdenes, una actuación sana, respetuosa y ciudadana del país; hay que comenzar por el cumplimiento de la ley a los politiqueros de oficio, quitarles, las prebendas y la obligación de cumplirlas a los funcionarios de seguridad (Militar y Policial) a los políticos, que cometan un delito o favorezcan con el consentimiento deshonesto, debe aplicárseles con más rigor, una duplicación de la sanción, pues hay un decir del ex presidente, Luis Herrera, “muerto el perro, terminada la rabia.” la Familia, es la primera escuela, luego el colegio, para la formación del ciudadano, complementada por la normativa legal de estricto cumplimiento, la autoridad familiar debe enseñarlo a respetar, a no mentir, a no robar, a ser responsable, a tener valores y corregirle la falta o el delito, para que no la vuelva a cometer y en el futuro no sea un delincuente. Lo primordial Creo que es la escogencia del personal de administración y seguridad en las cárceles, es prioritaria, su inclusión y el sentar un precedente, para funcionarios policiales, políticos y delincuentes que cometan un delito, debe ir a la cárcel como ejemplo incluso para los demás, Ajustado a derecho, implacables e imprescindible, ante todo, la ordenación y actuaciones, legales, cumpliendo con la clasificación, agrupación, trabajo, educación y calificando especialmente las disposiciones de la Ley de Régimen Penitenciario, construir y reconstruir las cárceles y retenes esto es prioritario, si no, no se ha hecho nada y continuara el relajo de Políticos, Funcionarios y ciudadanos delincuentes. Sobre la que recaiga toda la responsabilidad, por el delito de acción u omisión, sin olvidar el principio romano. “DURA LEX, SED LEX” o sea “DURA ES LA LEY, PERO ES LA LEY”. o Jamás Venezuela se reconstruirá y se levantara.