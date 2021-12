(26 de diciembre del 2021. El Venezolano).- Los economistas Henkel García, Miguel Velarde y Ángel Alvarado proyectan el cierre de 2021 con un ligero aumento en la economía, que podría continuar el próximo año si las autoridades venezolanas mantienen la disciplina fiscal y monetaria que las autoridades han aplicado en los últimos meses.

Pero, ¿cuáles son las perspectivas y recomendaciones económicas para 2022? Un grupo de expertos conversó con El Nacional para orientar a los venezolanos sobre cómo generar y resguardar sus ingresos. Proyectan para el próximo año un crecimiento aproximado de 5% en la economía.

La dolarización transaccional que desde 2018 ha aprobado el gobierno de Nicolás Maduro ha permitido el rescate progresivo del abastecimiento, de la estructura de costos y también un incremento en la producción, explicó recientemente el economista Luis Vicente León en una entrevista, indica El Nacional

Inflación más desacelerada

Henkel García, analista financiero y director de la consultora Econométrica, señaló que en 2022 habrá una inflación más desacelerada, por debajo de 200%. La firma no descarta que haya una inflación de doble dígito si se mantiene la disciplina fiscal y monetaria que las autoridades venezolanas han aplicado en los últimos meses.

De ser ese el escenario, agregó García, pudiera también aparecer el crédito. Esto le dará un impulso a la economía, pero con las mismas características que existen actualmente porque no ha habido un cambio estructural en el funcionamiento del país.

Ángel Alvarado, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, señaló que para el próximo año se prevé un crecimiento de la economía mayor a 4%, posiblemente cercano a 10%. Y expuso, sin embargo, que el país saldrá de la hiperinflación con una inflación por alrededor de 100%.

El economista y asesor político Miguel Velarde señaló que, a diferencia de muchas otras de la región, Venezuela viene de una profunda crisis que cumplirá ocho años. Y que se ha llegado a tener una de las hiperinflaciones más altas del mundo y una de las más largas en la historia de la humanidad.

Tiene un efecto y un impacto devastador en la actualidad y eso lleva a una dificultad en el pronóstico de su proceso de recuperación en el mediano y largo plazo. Se le ha sumado en los últimos dos años una pandemia que ha afectado de manera muy grande a todo el mundo, pero como ya la economía venezolana se encontraba en una situación tan delicada y tan compleja que su impacto ha sido todavía mayor, expresó.

Un mejor año para la región

Para el próximo año, subrayó Velarde, las perspectivas económicas de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y de los regionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señalan un mejor año para casi todos los países de la región.

Afirmó que recuperar los niveles prepandemia de la economía tomará algunos años y en una situación como la venezolana, con la crítica crisis que atraviesa el país, se puede esperar que el tiempo sea mayor.

No es para nada exagerado pensar que la economía venezolana, si es que alcanza algún tipo de rebote, de crecimiento después de tantos años de caída, sea a niveles no realmente significativos mientras que los niveles de inflación sean todavía muy altos y la pérdida del valor de la moneda siga siendo tan importante que haga que esta moneda no tenga prácticamente ningún valor, manifestó.

La economía cerrará 2021 en crecimiento

García indicó que 2021 cerrará con una economía en crecimiento. Pero ese aumento ocurrió contra un año particular, en el que hubo no solo pandemia, sino que en Venezuela también se sufrió en el segundo trimestre una escasez de combustible que influyó en toda la actividad económica.

Crecer con respecto a 2020, en un 2021 en donde las cuarentenas eran menos rigurosas, donde no hubo una crisis tan aguda de combustible —sigue habiendo crisis, pero no como la que tuvimos el año pasado—. Entonces sí, probablemente crecimos en 2021, pero con esa acotación, comparado con un 2020 que fue bastante malo, dijo.

El Observatorio Venezolano de Finanzas estima que la economía venezolana crecerá este año 4% y que la inflación cerrará en alrededor de 700%.