Diciembre 26, 20210

Una pregunta muy normal en estos días, para los que viven en Venezuela, es ¿Cómo está la economía?

Tu respuesta dependerá de varios factores. Si no eres de los que hace las compras donde el portugués, supermercado o bodega, tendrás como insumo las noticias de carácter económico. El nivel experiencial también pudiera influir, por ejemplo, si te botaron por reducción de personal o sencillamente te retiraste de la empresa pues el “salario”, ni para los pasajes te alcanzaba o para proveer gasolina.

Si tienes tiempo dentro de tu casa sin nada que hacer. La inducción hacía una clara alusión será peor.

La desaparecida clase media o “sándwich”, lo hace por las privaciones a su calidad de vida. No eran ni ricos ni pobres, sufrían un poco de un lado y de otro. Viajaban, no en primera clase, rara vez se hospedaban en hoteles 5 estrellas. Comían por lo menos dos veces al mes en buenos sitios. En diciembre muchos visitaron Estados Unidos o las islas del Caribe. Hoy, eso quedó en el olvido…”algún día-suspiran- al recordarlo”.

Para estas fechas nunca, en ninguna de las clases o segmentos sociales, faltaban los “estrenos”. Hoy son más producto de las dádivas de las remesas que envían familiares desde el exterior.

Los cupos viajeros de Chávez como el “Ta barato” de la cuarta, son dos ejemplos de un espejismo que vivimos los venezolanos.

No hay una respuesta objetiva sobre la economía. Ni siquiera la de los economistas que suelen opinar en la prensa venezolana.

El sesgo político se observa mucho en las consultas a la gente sobre economía en Estados Unidos. En Venezuela y Latinoamérica en general no es necesariamente así.

Marcos Pérez Jiménez, Augusto Pinochet, dos dictadores de la derecha más rancia, aún son recordados por su aporte a la economía durante sus gobiernos. No así Fidel, dictador de izquierda.

No pretendo dar un texto o clase de economía. Lo que me mueve es profundizar la interpretación, la sensación de la gente, comparando con la realidad.

No afirmo nada sobre los diferentes modelos.

La economía a mi juicio no implica menos o más democracia, si necesita de una visión política, de un marco de referencia.

Los políticos chinos lo entendieron. Igual los socialistas noruegos, suecos, etcétera. Más odioso son los privilegios de las clases políticas en Venezuela.

No importa cuán polarizada esté una sociedad como la nuestra, la economía es una realidad objetiva. La vive el rico o poderoso a su manera y lógicamente el que está más alejado de buenos ingresos.

No obstante, esas condiciones objetivas que brinda la economía, importan muchas veces menos a la hora de “votar”. Contrario a lo que muchos piensan. Habló de Venezuela y fijense lo acabamos de ver en Chile, por una simple razón. Los menores de 40 años, no vivieron la era pre y post Pinochet. Como en Venezuela los jóvenes no conocieron las bondades de los llamados 40 años.

La situación económica no es una limitante. A veces prevalece más la figura del candidato. Los partidos no serán recompensados por su buen desempeño ni castigados por su malas ejecutorias.

VENEZUELA: ¿Mejora o no la economía?

Es imposible mientras esté Nicolás en el poder que tengamos resultados distintos. Algunos economistas más preocupados por lo macro se distraen y pretenden hacernos creer eso.

¿Cómo puede haber buena economía en un país donde han emigrado más de 6 millones de venezolanos, en los cálculos más optimistas? Una nación que a diferencia de la Europea, o del Cono Sur, no tenía la cultura migratoria.

Un profesional, médico, con varias especialidades, usted lo ve limpiando en un hotel, de chofer, de delivery, ustedes creen que si tuviésemos buena economía, ¿Lo haría?

Otros sencillamente no lo hacen, porque no todos están hechos para migrar. Los regresos de venezolanos son ínfimos comparados con los que sin retorno se quedaron.

Es que cuando hay buena economía otras anomalías desaparecen o disminuyen: inseguridad. Por cierto, ha bajado pero no por buena economía sino que los “malandros” también la sufren y la padecen y ya aunque suene ligero, se ha reducido el ingreso por “robo”, “hurto”, “asaltos”, etcétera. En ciudades solas, a quién vas a robar…

El fenómeno que se observa en navidad es simple: Si han emigrado más de 6 millones de venezolanos, multiplique eso por un promedio de 200 dólares que envían a muchas familias. Un ambiente similar observé en mi temporada de vivir en Margarita. Cuando los pescadores regresaban de la pesca en alta mar, andaban “full” de dólares ellos y sus familias y los veías en los mall comprando lo que necesitaban y lo que no también.

INDICATIVOS CLAROS DE BUENA ECONOMÍA.

Revise los servicios públicos. No una mejoría circunstancial, sino durante los 12 meses del año. Salvo la pequeña isla de una parte de Caracas, Pampatar en Margarita, Lecherías en Anzoátegui, Valencia algunas zonas igual que Barquisimeto y Maracaibo, son un desastre los servicios de electricidad, agua, internet, recolección de basura y no hablar de la calidad de los hospitales.

La inseguridad y los gobiernos de mafias en sectores urbanos es el reflejo permanente de la residencia en Venezuela.

No quiero hablar de cifras del PIB, desempleo, inflación o balanza comercial. Eso es para los “letrados” de economía.

Con lo que gana un venezolano, ¿Puede hacer una buena compra de alimentos y otras necesidades?

Sobran estudios sobre la desnutrición en el país. El Estado no alimento ni a los presos, ni a los enfermos ni a los militares ni policías o fuerzas del orden público.

Los gobiernos y en especial las dictaduras comunistas suelen confundir empleo con cifras de subempleo.

No es tan simple como fijar un salario alto y en dólares. Si en Venezuela los obreros ganaran mil dólares tampoco podrían sobrevivir. La inflación sería peor y está no ha bajado. Los economistas insisten en manipular señalando que terminó la era HIPERINFLACIONARIA.

Lo que está muriendo en Venezuela es el poder de compra. Se está redirigiendo a otros casos. Muere la “HIPERINFLACIÓN” pero queda un alto costo de la vida inalcanzable para la mayoría en dólares.

El país no produce más, las necesidades son cubiertas por una importación producto de los capitales del narcotráfico que ven en Venezuela su paraíso y de muchos “boliburgueses” impedidos de viajar y obligados a invertir y gastar en el país.

Miami, se alimenta de la fuga de capitales de los empresarios, muchos venezolanos, que no pondrán un dólar en Venezuela por la inseguridad jurídica. Venezuela se alimenta del dinero del lavado, del terrorismo y de la corrupción.

LA SALIDA

Inevitable buscar fórmulas para impedir el avance de la revolución.

Maduro y compañía no buscan mejorar la economía nacional. Intenta crear un reino para los capitales dudosos y con un enemigo común: Estados Unidos. Si el gobierno de esta nación aún no lo entiende, es lamentable.

Luego fomentar, promover y darle entrada a nuevas visiones liberales, con otro concepto de política. No más estatismo. No más socialismo ni socialdemocracia que parte de los mismos principios que el comunismo.

El peor daño no es estructural, es mental. El venezolano debe cambiar. Los que regresemos tendremos en parte esa tarea.

Puede haber más dinero, no lo sé. Lo que no hay es un mejor país. No hay mejores hospitales, ni escuelas, universidades son cementerios, medicinas inalcanzables. No hay mejor calidad de vida para la generalidad de los ciudadanos. La economía es mucho más que cifras.

EL NUEVO PLAN: LA TRANSICIÓN DE NICOLÁS

Maduro prácticamente aniquiló a sus enemigos internos: Los Chávez y Diosdado. Estos le pueden “Aguar” la fiesta. Será una batalla para ver en primer palco o VIP.

La reducción del TSJ busca exterminar el poder de Diosdado y los Chávez sobre algunos magistrados. La reducción de miembros del TSJ es una consecuencia directa de la sentencia que anuló las elecciones en Barinas. Nicolás busca con esa reducción recuperar el pleno control del tribunal. Para quien no lo sepa: la sentencia que anuló las elecciones en BARINAS no contaba con la anuencia de Maduro, que era partidario de entregar todas las plazas que se perdieron. No así Diosdado.

En paralelo un sector de la denominada oposición MUD-G4 juega un peligroso papel. Sus frutos los veremos en el 2024 y allí están todas las opciones de Nicolás, “salga sapo o salga rana”, hablando en su lenguaje.

LA FUERZA DE GUAIDÓ

No radica en Guaidó mismo, sino en ser la pieza útil de los intereses del gobierno de Estados Unidos, quienes por ahora y a pesar de todos los errores, prefiere morir con el joven de La Guaira a inventar otro liderazgo, incluso más fortalecido.

El problema de lo que queda de PRIMERO JUSTICIA es económico. Ellos son tan culpables de lo que ahora señalan a Guaidó, más que el propio interino.

Ese pleito lo arreglara Washington, a pesar de que con el tema del COVID-19 y sus variables, poca importancia le dan a Venezuela, mucho más sin la industria petrolera que destruyó en nombre del chavismo Rafael Ramírez.

Los que dirigen PJ, siguen en el mismo juego: Quieren bañarse en la playa sin mojarse. El liderazgo de Capriles, Guanipa uno y Guanipa dos, Borges, Ocariz, entre otros, sigue erosionando.

La crisis política nos hace ver partidos relativamente nuevos como PJ y VP, más “anticuados” que AD. Este último partido es inexistente. Vive más por el sentimiento histórico que por la realidad.

Un Nuevo Tiempo, Fuerza Vecinal, Prociudadanos y Vente, parecieran estar llamados por la “providencia” a asumir el liderazgo del país. En el 2022, eso puede cambiar o puede fortalecerse.

El debate a futuro obliga a la clase política a intentar meterse en la pelea social, campo abandonado por la MUD-G4 y otras fuerzas políticas. El chavismo no tiene interés en ese tema.

La conexión con los menores de 40 años, no es limpia, hay mucho ruido. Los deportes electrónicos, por ejemplo, si bien no han desplazado a los físicos, están allí muy cercanos a la naturaleza de la juventud. Hoy ellos se alegran si reciben un “balón”. Mucho más sería el entusiasmo si le regalas un “play Station”, XBOX, u otro dispositivo con Fifa 22, NBA 22, Legends, Counter Strike, por mencionar algunos.

Guaidó juega a ser irremplazable y PJ tras bastidores necesita protagonizar si quiere sobrevivir hasta el 2024.

CAIGA QUIEN CAIGA

BARINAS

Sigue ganando la oposición MUD. El chavismo invirtió una gran cantidad de dinero en un candidato que no tiene música en el alma como Jorge Arreaza. El tipo es absolutamente pusilánime, abúlico. Más aburrido que un juego de ajedrez por radio. Rosa Virginia decía siempre que era “un hielo”, por no decir lo otro y no se equivocó. SERGIO GARRIDO, tampoco anima. Parece una fiesta de velorio. No observamos a nadie de peso a su alrededor. ¿Qué pasa con los gobernadores y alcaldes electos? ¿Van a esperar el último día para aparecer?. Claudio Fermín, cierra su ciclo de presentaciones con su obra de teatro: Yo no soy chavista pero me arreglo…

Chavismo perdió solidez. Clima general de rechazo en todo Barinas. Preparan sorpresas.

Chavismo hace campaña a puertas cerradas y padrón en mano. Sus asambleas son controladas. Buscan llegar a sus viejos 140 mil votos.

Chavismo sabe que si vota el 40% gana la oposición. Chavismo depende del daño que haga Claudio Fermín. Cifran sus esperanzas en soluciones. Fermín, tiene un despliegue de campaña tierra bueno a través de cuadrillas de casa por casa (en el formato de la Operación Juan Valdez de Capriles), su campaña de publicidad exterior es relevante, que lo hace ver con presencia como candidato.

Un activista pagado, bien entrenado y con un mensaje preciso, vale por 10 activistas voluntarios. Claudio está gastando bien los fondos que recibió. Ha invertido en Barinas, más que todo lo anterior en sus últimos 20 años.

Las campañas en Estados Unidos y Europa, cuentan con voluntarios y activistas pagos. El trabajo pesado de levantar las bases de datos y penetrar los territorios se soporta en el activismo pago y entrenado y necesitas seleccionar a la gente según sus perfiles y no por sus conexiones. No sirve el activismo tradicional. Capriles lo entendió en 2013 y con la operación Juan Valdez mencionada logró darle vuelta a 41 parroquias claves.

ERROR DE GARRIDO.

Él espera el voto aluvional y eso no existe. No puede conformarse con los cuadros de dirigentes. Sí Garrido quiere ganar debe salir con la bandera del voto rechazo, castigo. Trabaje el meta mensaje “sin odio”. Allí atraerá al votante silvestre del chavismo no dirigido, que se siente culpable de haberles creído. Debe Garrido reventar ese mundo cultural chavista.

Lo que pase en Barinas, hará abrir los ojos a los trasnochados del referendo. El chavismo ha hecho de esta contienda una batalla, simbólicamente prioritaria.

CARACAS

La capital requiere urgentemente de un concierto entre la fuerza independiente y los sectores políticos del G4. Alguien tiene que dar el primer paso, sin mezquindad, sin revanchismo. Lápiz, Prociudadanos, Primero Justicia, UNT y AD, fundamentalmente deben “fumar la pipa de la paz”.

ZULIA

Hasta el presente los recién electos en la Gobernación y en las alcaldías lucen bien. Imposible valorar, cuando apenas ha pasado un mes del proceso.

Rafael Ramírez como Alcalde de Maracaibo, me ha sorprendido con la incorporación de factores distintos a su tolda política. Es mucho más de lo que puedo decir de Manuel Rosales en más de 60 designaciones en la gobernación. Rosales desmanteló “dirigencialmente” el Nuevo Tiempo. El gobierno es prácticamente exclusivo de UNT. Es lo mismo. Su modelo gerencial impone resultados y trabajar a su lado, es una aventura similar al Batallón de Cazadores y de los Paracaidistas. El pueblo zuliano está a la expectativa. En lo político de Manuel Rosales, hay silencios que hablan más que mil palabras.

Tras bastidores, a Rafael Ramírez le critican algunos nombramientos como el de “Falito” en el IMA. Igual a Gustavo Fernández por el excesivo “nepotismo”. Aunque repito ambas gestiones lucen bien.

En Lagunillas, Cheo Mosquera hace gala de su don de gente. Buena aceptación popular. Igual el Alcalde de Machiques Vidal Prieto, quien destaca en su trabajo, tarea titánica ante el desastre que encontró. El Alcalde chavista de Miranda Jorge Nava, quiere romper con su pasado y se maneja hacía el centro. El resto de los munícipes, incluidos los concejales, siguen en el anonimato.

Datos: 1. Un trío está conformado dentro de la MUD: dos del G4 y uno que ha flotado dentro y fuera, conocido por sus buenas relaciones con el chavismo. Es el trío del terror. Operan desde una Alcaldía. Penetran el gobierno regional y conspiran muy inteligentemente para acabar con el hombre del “diente roto”. 2. Un legislador regional de la MUD (mal llamado diputados) es acusado de ser testaferro del Alcalde de Maracaibo saliente. En enero lo contamos todo.

DESHOJANDO LA MARGARITA

Siguen Willy y Omar. Por cierto muy carente de argumentos la acusación de Rafic Souki contra Prieto. Empezando que debió hacerla en campaña. El PSUV perdió en Zulia un 40% por Omar y un 60% por Maduro. Los números del 2017, e incluso muchos de la actual son falsos. La abstención fue maquillada. En el 2017, Omar nunca sacó esos votos y menos el chavismo. El resultado del Zulia obedece a otros factores nacionales. Omar no tenía cómo defender su gestión ni el maltrato del Zulia por parte del centralismo.

Además si hubo un pacto entre ARIAS y sectores opositores. El resultado falso de Mara y la Guajira lo corrobora. La postura de los cuadros medios arianos. Evidentemente que hacer como te hacen no es pecado: Arias cobró la traición de San Francisco en el 2017.

Es que de verdad molestan estos aún chavistas, como Cabezas, Rafael Ramírez (pdvsa), entre otros, que acusan a Maduro de una corrupción que ellos practicaron con Chávez, el gran destructor de la nación y que ellos si el tipo reviviera, nuevamente lo acompañarían.

¿Dónde está la justicia si es que existe en Venezuela?

Nadie de los culpables de la muerte ocurrida durante el pasado 21Nov ha sido responsabilidad. Igual sobre los que desmantelaron las sedes de las Alcaldías.

Estamos de lunes a viernes a las 8am en canal de youtube Factores de Poder, AvilaRadioOnline.com y AcucarFM.com Mi twitter e instagram @Angelmonagas