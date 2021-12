(25 de diciembre del 2021. El Venezolano).- UNA APLANADORA ha sido el Real Madrid. Los pupilos de Carlo Ancelotti lucen escapados con una cómoda ventaja ante Sevilla. Siguen apareciendo las anotaciones de Karim Benzema, convertido en el extranjero con más partidos disputados con la pandilla merengue…Rafael Dudamel puso bien en alto el nombre de Venezuela, tras llevar a la cima al Deportivo Cali. Una hazaña digna de admirar para el entrenador yaracuyano…Andrés “Miky “Romero fue galardonado como el mejor juvenil del Monagas. Mientras que el mediocampista Vicente Rodríguez fue nombrado el más regular del cuadro azulgrana. La entrega de reconocimientos se produjo en un restaurante de Maturín donde arrancó la preventa. El delantero Edder Farías es agente libre y manifestó que le encantaría defender nuevamente esta camiseta. Viene de ver acción durante 1.007 minutos con la Universidad Católica de Ecuador y marcó cinco dianas. El ariete viene entrenando….Luis Pacheco se define como un hombre de retos. El humilde y laborioso técnico colombiano, quien clasificará a Copa Suramericana a Hermanos Colmenarez, dijo que incorporaran entre tres y cuatro nuevos refuerzos, para darle mayor profundidad al ciclón azul, que fue uno de los conjuntos revelación del pasado certamen. Recientemente se coronaron monarcas del prestigioso torneo “Copa Navidad”, que se jugó en la urbanización Palacio Fajardo de Barinas, ganando en la final al conjunto Próceres de Carlos Bandres, cinco por tres. Fue un campeonato de alto nivel con la presencia de varias figuras estelares como Antonio Romero, Arles Flores, Inmer González, entre otras. Carlitos Vargas comentarista estrella de TVES destaco el éxito de la justa…Un gran saludo para el ejemplar Rafael Alejandro López Aponte, uno de los grandes árbitros que ha tenido el balompié nacional, quien nos sigue desde el estado Cojedes…

LOS INSULARES apretaron en los últimos minutos y con disparos certeros destronaron al expreso azul que llegó bastante lejos, ya que no contó con los estelares David Cubillán y Jhornan Zamora. Durante esta zafra no se observaron progresos y los importados fueron de mala calidad…Próximamente Lebron James se convertirá en el jugador con la mayor cantidad de puntos anotados en la NBA….Una de las grandes presentaciones de Carl Herrera como jugador activo, la tuvo un 20 de abril de 1.986, cuando logró un triple doble ante Trotamundos en el gimnasio “Lara Figueroa” de Guanare, marcando 24 puntos, capturando 29 rebotes y propinando 13 bloqueos. Este día “La Perla Negra” anduvo volando bajo los tableros…

NOLAN ARENADO se afianza como uno de los mejores peloteros defensivos de las Grandes Ligas tras sumar su noveno guante de oro, ocho con los Rockies y ahora con Cardenales de San Luis…Ramón Flores se llena de gloria con su titulo de bateo con promedio superior a los 400, al igual que lo hicieron años atrás Hernán Pérez, Bob Abreu, Dave Parker y Víctor Davalillo. El jardinero barines de los Bravos de Margarita también se lleva la designación como productor del año…

MI AGRADECIMIENTO ETERNO a todas aquellas personas que siempre me apoyaron en este 2.021, que ya casi se nos va, me refiero a Oswaldo Muñoz, Jesús García Regalado, Andrés De Armas, Pablo Emilio Rondón, Manuel Todea, Gil Adolfo Leal, Deusdedith Caguana, Héctor Cabezas, Juan Delgado, Víctor Estrella, Luis Annese, Carlos Rueda, Walter Luna, Juan Carlos Cuenca, Frank Piedrahita, Dimas Salcedo Nadal, Alí Cañas, Edward Herrera, Mayker Frías, Carlos Araujo, Renzo Di Vicenzo, Wilmar Castro Soteldo, Albim Alvarado, Evelyn Díaz, Edgar Morales, Iván Colmenares, Elías Díaz , Rubén Fariñas, Juana Inés Molina, Cinthia Higuera, Daniel España, Néstor Ramírez Paz, Rafael María Tapia, José Clemente Pérez Oraa (hijo), Javier Colmenares, Paúl Trasolini, Layisse Cuenca, Yoana Moncada, Lázaro Aranguren, Antonio José Seijas, Carolina González, Mishel Fuentes, Leonel Gutiérrez, Jonathan Rosas, Francisco Graterol Vargas, José Gil, Rodrigo Malagon, entre otros. Mil gracias y que Dios me los bendiga. Esta es la ultima columna del año, reaparecemos la primera semana de enero. Feliz año y que el 2.022 traiga progreso y bienestar, a seguir trabajando duro por nuestra Venezuela. Siempre recordando a mi gran consejero y maestro Freddy Rosas, quien fuera un padre para mi. Fue dura y triste tu partida el tres de marzo. Te amo viejo…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.