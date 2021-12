(23 de diciembre del 2021. El Venezolano).- Un crucero desde el sur de Florida saltará dos puertos después de que 55 personas a bordo dieron positivo por COVID-19.

Royal Caribbean International confirmó el jueves que su barco Odyssey of the Seas no se detendrá en Curazao o Aruba como estaba planeado.

“La decisión se tomó junto con las islas por precaución debido a la tendencia actual de casos de COVID-19 en las comunidades de los destinos, así como la tripulación y los invitados dando positivo a bordo: 55 miembros de la tripulación e invitados, lo que representa el 1,1% de la comunidad a bordo ”, dijo Royal Caribbean en un comunicado. “El crucero zarpó con el 95% de la comunidad a bordo completamente vacunada”, señaló Local 10.

El barco partió de Port Everglades el sábado para navegar por el Caribe de 8 noches. Planea permanecer en el mar hasta regresar a Fort Lauderdale como estaba programado el domingo.

Royal Caribbean dice que las 55 personas que dieron positivo en la prueba están completamente vacunadas y presentan síntomas leves o asintomáticos. La línea de cruceros se negó a decir cuántas de esas personas son pasajeros y cuántos son tripulantes.